Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей

Амеркианские пограничники обнаружили недалеко от границы с Мексикой тела девушки и троих детей. По предварительным данным, мигранты скончались от обезвоживания. Трупы находились на берегу реки Рио-Гранде, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди других мигрантов, незаконно пробравшихся на территорию Соединенных Штатов. Нелегалы были задержаны, а спустя восемь часов у ребенка начались судороги и поднялась температура. Оказалось, что девочка не ела и не пила несколько дней.

Всего же за минувшие шесть месяцев скончались четыре ребенка из Гватемалы, задержанных на границе Мексики и США.