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25.06.2019 17:58
Рубрика: Власть

Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России

Текст: Сергей Новиков

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что вслед за Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) антироссийские санкции могут снять сам Совет Европы, НАТО и страны "Большой семерки".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Почему возвращение российской делегации в ПАСЕ опасно? Потому что за снятием санкций с России в ПАСЕ может пойти снятие санкций Советом Европейского союза, может пойти снятие санкций на уровне НАТО, может пойти снятие санкций на уровне "Большой семерки", США, Канады, Японии Новой Зеландии, Австралии, всего мира. То, что я и моя команда строили пять лет, разрушат за два месяца", - приводит РИА Новости слова Порошенко, сказанные им во время выступления во Львове.

Одновременно Порошенко обвинил украинские власти в том, что они оставили без поддержки украинскую делегацию в ПАСЕ и сравнил ее с "Девятой ротой".

"Наш парламентский десант бьется, как та "Девятая рота", не имея подкрепления со стороны руководства государства. Их оставили один на один", - подчеркнул бывший президент.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Тем не менее возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

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