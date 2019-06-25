После большого перерыва на наши экраны выходит индийский фильм

Новости

Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков 20:30
Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы 20:05
В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке 19:55
Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику 19:45
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне 19:42
Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел 19:32
В Чечне на заправке вспыхнул пожар 19:23
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА 19:20
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 19:15
В Испании ссора двух детей закончилась вызовом спецназа 19:10
Лукашенко пожелал выпускникам вузов успешно воплощать мечты в жизнь 19:10
Названы дата, место прощания, отпевания и похорон Аллы Покровской 18:55
В Москве застрявшую на балконе кошку спасали шесть спасателей 18:43
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской 18:42
Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях 18:38
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 18:30
Минчан пригласили познакомиться с русской культурой и традициями чаепития 18:24
В КЧР назначили сенатора вместо Арашукова 18:12
Эксперты оценили российский беспилотник в виде полярной совы 18:05
Сергей Безруков отказался от роли президента 18:00
ОП Москвы: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции 17:59
Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России 17:58
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым 17:47
На Украине назвали первую зарплату Зеленского 17:41
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 20:01
Рубрика: Культура

Марсианские хроники

После большого перерыва на наши экраны выходит индийский фильм
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Новый триллер-нуар от Шрирама Рагхавана - "Стреляйте в пианиста". Работ индийского режиссера на родине ждут с вожделением: это имя, считается, - знак качества. В рейтинге интернет-портала IMDb фильм занимает 167-е место между "Иди и смотри" и "В поисках Немо". Картина имеет несчетное число наград, включая приз в номинации "Лучший фильм". Поклонники именуют ее шедевром, ее авторов - классиками.
Картина Шрирама Рагхавана - новейший образец страстей в клочья. Фото: "Indian Films" Картина Шрирама Рагхавана - новейший образец страстей в клочья. Фото: "Indian Films"
Картина Шрирама Рагхавана - новейший образец страстей в клочья. Фото: "Indian Films"

Индийских фильмов в нашем прокате не было давно. Хотя в 50-е годы советского века дверь в кино Индии нам открыл "Бродяга" с Раджем Капуром - и не было в СССР фильма популярнее, мало кто не напевал его витиеватые мелодии как свои родные. Потом пошли суперхиты типа "Танцора диско", но потом публика узнала, что такое мировой уровень кинематографа, - и от индийского кино на экранах не осталось следа.

Индийское "Аббатство Даунтон" покажут на сайте Первого канала

Понятно, что явления первого за многие годы болливудского фильма, да еще с такой высокой репутацией, я ждал с понятным интересом.

…Некогда знаменитый киноактер Прамод Синх пригласил слепого пианиста Акаша сыграть для его жены. Пианист пришел, актера дома не застал, для жены сыграл и оказался свидетелем кровавого убийства: жена с любовником на его глазах упаковала бездыханного мужа в чемодан. "На его глазах" - не фигура речи: мы уже знаем, что слепец не слепой. Зачем прикинулся слепым - удовлетворительного объяснения не получим, но ясно, что парень влип.

И пойдут кошмарные события. Пианиста будут травить, ослепят по-настоящему и даже попробуют, коварно усыпив, вскрыть, чтобы пустить обе его почки на продажу; заодно выбросят из окна соседскую старушку. Все будут друг друга шантажировать и наносить мебелью удары, от которых любой отдаст концы. Будут рыданья, ревнивая жена с пистолетом, свершатся все мыслимые и немыслимые злодейства. И все - в одном флаконе под звуки экзотических индийских мелодий, а также 5-й симфонии Бетховена.

Фото: Пресс-службой фестиваля "Читка"
Сериал "Зулейха открывает глаза" назвали самой ожидаемой экранизацией

Честно говоря, от соблазна прервать 2,5-часовой просмотр этой нестерпимо пошлой бодяги удерживало изумление: так даже в кино не бывает! Ведь это на заре Великого Немого неумелые авторы пускали вразнос здравый смысл, чтобы чувствительные зрительницы падали в обморок. Но заря давно сменилась закатом, кино как сборник сладких кошмаров перестало существовать - поумнело. И вот, однако, новейший образец страстей в клочья.

А может, это пародия, собравшая штампы "фильма-нуар" в столь зубодробительной концентрации, что даже скучно? В индийской прессе эту картину числят по разряду черных комедий, но, вероятно, в ней и чувство юмора инопланетное - без тренировки не понять.

Объясняется казус просто: мы на территории особого кинематографического континента - индийского. Самого большого в мире и самого замкнутого: Болливуд производит до тысячи трехсот игровых картин в год, далеко опережая Голливуд, и для всего прочего на экранах Индии просто не остается места. А главное, нет места в сознании индийской публики, на которую сваливаются по три премьеры в сутки. Понятно, что она живет в полной отключке от мирового кинопроцесса и привыкла только к этому, раз навсегда закостеневшему. Этого ждет, это любит, этому подпевает, потому что индийского кино не бывает без песен и танцев. И вот поучительный результат: в наглухо запаянной колбе культивируется искусство, которое не искусство. И то, чем упивается зритель Дели, вызовет оторопь у зрителя Москвы или Новосибирска.

Фото: Сергей Насонов/ Мария Дюповкина/ пресс-служба фестиваля "Зеркало"
Гран-при фестиваля "Зеркало" получил фильм Кантемира Балагова "Дылда"

Когда-то в такой колбе существовало кино Китая. Но пришла "новая волна" и смела стереотипы замкнутого в себе кинематографа и приученного к нему зрителя - китайское кино сейчас явление всемирного масштаба, оно впитало опыт Запада и обогатило мир своими красками.

Болливуд уже скоро век пытается выйти за пределы Индии, иногда выплескиваясь протуберанцами творчества таких режиссеров, как Сатьяджит Рай или Мринал Сен, - мир замирает в предчувствии индийского неореализма и "новой волны". Но на этом все кончается: тамошняя публика по-прежнему требует вздорных фантазий многостаночников-драмоделов, щекочущих нервы обывателя. Считается, что это такая культурная традиция.

В знакомстве с ней, собственно, и заключен весь интерес фильма "Стреляйте в пианиста". Иногда полезно слетать на засушливый Марс, чтобы заново оценить нашу зеленую планету.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси