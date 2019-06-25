СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
25.06.2019 23:35
Текст: Анна Козина (Минск)

Поздняков: Сборная России может выиграть в Минске более 30 золотых медалей

После пяти дней соревнований сборная России лидирует в общекомандном зачете на Европейских играх, которые проходят в Минске. Наши спортсмены завоевали 53 награды: 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков считает, что россияне могут одержать больше 30 побед. Именно такой медальный план был озвучен накануне Игр.

Фото: istockphoto.com
Российские дзюдоисты выиграли командный турнир Европейских игр

- Мой оптимизм по поводу выступления сборной разделяют все болельщики и специалисты, которые находятся здесь с нами или следят за соревнованиями по телевизору, - отметил Поздняков во время пресс-подхода в Доме болельщиков сборной России. - Команды выступают достойно, в настоящий момент мы являемся лидерами общего зачета. То, что прогнозировали, сбывается. Надеемся, что в оставшиеся дни наши спортсмены продолжат уверенно выступать. Тем более у нас есть виды, в которых мы достаточно конкурентоспособны. Возможно, мы даже превысим тот порог в 30 золотых медалей, о которых мы говорили перед началом Европейских игр.

Между тем Поздняков признал, что не во всех видах спорта россияне выступают так успешно, как ожидалось.

- Полный анализ спортивных результатов мы сделаем по окончании соревнований. Есть те, кто выступает очень ровно и хорошо. Есть и те, на кого стоит поворчать, кого хочется пожурить, - заявил глава ОКР. - Нужно внимательно посмотреть, какие виды спорта из представленных были олимпийскими, подвести баланс. В конце Игр четко расскажем, кем довольны, а кем - нет.