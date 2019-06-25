Поздняков: Сборная России может выиграть в Минске более 30 золотых медалей

После пяти дней соревнований сборная России лидирует в общекомандном зачете на Европейских играх, которые проходят в Минске. Наши спортсмены завоевали 53 награды: 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков считает, что россияне могут одержать больше 30 побед. Именно такой медальный план был озвучен накануне Игр.

- Мой оптимизм по поводу выступления сборной разделяют все болельщики и специалисты, которые находятся здесь с нами или следят за соревнованиями по телевизору, - отметил Поздняков во время пресс-подхода в Доме болельщиков сборной России. - Команды выступают достойно, в настоящий момент мы являемся лидерами общего зачета. То, что прогнозировали, сбывается. Надеемся, что в оставшиеся дни наши спортсмены продолжат уверенно выступать. Тем более у нас есть виды, в которых мы достаточно конкурентоспособны. Возможно, мы даже превысим тот порог в 30 золотых медалей, о которых мы говорили перед началом Европейских игр.

Между тем Поздняков признал, что не во всех видах спорта россияне выступают так успешно, как ожидалось.

- Полный анализ спортивных результатов мы сделаем по окончании соревнований. Есть те, кто выступает очень ровно и хорошо. Есть и те, на кого стоит поворчать, кого хочется пожурить, - заявил глава ОКР. - Нужно внимательно посмотреть, какие виды спорта из представленных были олимпийскими, подвести баланс. В конце Игр четко расскажем, кем довольны, а кем - нет.