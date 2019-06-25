Минчан пригласили познакомиться с русской культурой и традициями чаепития

В справедливости славянской мудрости: "чай не пьешь - откуда силы берешь?" можно будет убедиться и в главной фан-зоне II Европейских игр в ближайшую субботу. У Дворца спорта в центре белорусской столицы все желающие смогут познакомиться с русской культурой и с традициями чаепития во время Дня культуры и традиций России. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

В субботний день, сообщил дипломат, у жителей и гостей Минска будет возможность познакомиться с традициями русской культуры и даже особенностями игры в русские шахматы. "Будут организованы мастер-классы и любительские шахматные турниры. Все это позволит более подробно узнать, чем русские шахматы отличаются от традиционных. Будет также представлено и русское чаепитие. Для этого в Минск специально доставят самовар, который топится на углях", - уточнил дипломат.

Кроме того, любознательным посетителям продемонстрируют национальные традиции здоровья - "Ягоды и их полезные свойства для здоровья и красоты". Свое кулинарное искусство представит Анна Павлова, показав, какие десерты можно сделать из лесных и садовых ягод.

А для юных посетителей фан-зоны будет организована детская игровая площадка с аквагримом и мыльными пузырями. В мероприятии планируется участие не только представителей посольства, но и Олимпийского комитета России, спортсменов и олимпийских чемпионов, в том числе и тех, кто принимал участие в континентальных играх.

Следует напомнить, что фан-зона "Дворец спорта" будет работать по 30 июня с 10.00 до 24.00, а в день закрытия игр - до четырех часов утра. Кстати, подробное расписание культурной программы в фан-зоне можно найти и на официальном сайте II Европейских игр в Минске www.minsk2019.by в разделе "Беларусь".