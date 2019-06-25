Правительство увеличило расходы на развитие физкультуры и спорта

Правительство РФ увеличило финансирование федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". На 725 млн рублей вырастут расходы на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры в регионах страны.

На сайте правительства РФ опубликовано постановление №776, в котором внесены изменения в ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Увеличены объемы финансирования на строительство и реконструкцию в субъектах Федерации малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, развитие спортивной инфраструктуры в Байкальском регионе, Калининградской области, Северо-Кавказском, Дальневосточном федеральных округах.

Подписанным постановлением в Программу внесены изменения, которыми бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию в субъектах Федерации, в том числе в школах, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности увеличиваются на 725 млн рублей.

Также в Программе увеличены объемы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области - на 1550 млн рублей, Северо-Кавказском федеральном округе - на 1350 млн рублей, Дальневосточном федеральном округе - на 1050 млн рублей. В связи с увеличением объема финансирования Программы увеличены и значения ее целевых индикаторов и показателей.

По итогам совещания у заместителя председателя правительства Ольги Голодец Минспорту, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос о выделении в 2020-2022 годах ежегодно по 400 млн рублей Российскому футбольному союзу на строительство малых футбольных площадок и подготовку детских футбольных тренеров.