Президент Таджикистана посетит церемонию закрытия II Европейских игр

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона ожидают на церемонии закрытия II Европейских игр, которая состоится в белорусской столице 30 июня, информирует пресс-служба главы РБ.

Об этом стало известно после состоявшегося 25 июня телефонного разговора Александра Лукашенко со своим таджикским коллегой.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, а также вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели. Планируется, уточнили в администрации президента, что кроме официальных мероприятий визита глава Таджикистана посетит и церемонию закрытия II Европейских игр.