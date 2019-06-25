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25.06.2019 20:21
Рубрика: Общество

Как исчезает должник

Прикованному к постели инвалиду отказали в компенсации из-за банкротства
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя № 137(7895)
Больше 20 лет не может добиться выплаты компенсации Роман Шлыков. Все инстанции ему отказывают либо отделываются отписками, а местные адвокаты не берутся за его дело, считая его бесперспективным. Неужели и в самом деле человеку, попавшему в подобную ситуацию, никто не может помочь?
20 лет Роман Шлыков ждет положенных ему по суду компенсаций. 20 лет все инстанции отделываются отписками. Фото: Andranik Hakobyan / istock 20 лет Роман Шлыков ждет положенных ему по суду компенсаций. 20 лет все инстанции отделываются отписками. Фото: Andranik Hakobyan / istock
20 лет Роман Шлыков ждет положенных ему по суду компенсаций. 20 лет все инстанции отделываются отписками. Фото: Andranik Hakobyan / istock

История была такова. В 1996 году 27-летний Роман Шлыков попал в ДТП на автомобиле, принадлежащем известному тогда крупнейшему предприятию по добыче и переработке угля "Ростовуголь". В результате аварии он получил тяжелую травму позвоночника и на всю жизнь остался инвалидом, прикованным к постели. В 1998 году на суде с АО "Ростовуголь" было заключено мировое соглашение. Предприятие обязалось выплатить пострадавшему материальный ущерб - более 30 тысяч рублей, моральный вред - 10 тысяч рублей, а также в виде компенсации за утраченный заработок ежемесячно выплачивать по 888 рублей 87 копеек.

Но Роману опять не повезло. Вскоре "Ростовуголь" признают банкротом и в считаные месяцы ликвидируют.

Фото: Игорь Елков
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- В период с 1998 по 2006 год мне ничего так и не выплатили, приставы бездействовали. Пришлось снова обращаться в суд.

"Ростовуголь" отказался в добровольном порядке индексировать ежемесячную сумму в возмещение вреда здоровья Шлыкова и выплатил ему в октябре 2004 года сумму задолженности исходя из 888 рублей 87 копеек. Однако закон гласит, что выплаты в возмещение вреда здоровью подлежат индексации исходя из минимального размера оплаты труда, а затем исходя из уровня инфляции. Суд принял решение произвести детальный перерасчет.

Предприятие-банкрот несет перед истцом ответственность за причинение вреда здоровью путем капитализации повременных платежей, установленных на дату принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и подлежащих выплате гражданам до достижения ими возраста 70 лет.

В 2006 году Ростовский арбитражный суд присудил предприятию выплатить сумму капитализированных платежей (к тому времени она выросла до 2 миллионов рублей), но ничего так и не выплатили, рассказывает Шлыков.

Адвокаты не берутся за дело, считая его бесперспективным

- Прошло столько лет, сумма должна индексироваться повторно, но никто не хочет заняться моим делом. Писал президенту с просьбой разобраться. Его администрация дала распоряжение службе судебных приставов решить вопрос. Но они пишут, что исполнительные листы к ним в период с 2008 года не поступали. Мне не легче от такого ответа, исполнительные листы у них находились с 1998 года.

"Мне посоветовали обратиться в фонд социального страхования. Обратился - получил отказ. Причина - положенные мне выплаты не подходят под регрессные. Я оказался в замкнутом круге. Не по своей воле я 23 года лежу на кровати и полностью зависим от посторонней помощи, финансировать которую помогают родственники. Хотя я сам мог бы все оплачивать, если бы было выполнено решение суда", - горестно пишет Роман Шлыков в письме в редакцию.

На запрос "РГ" ответила управляющая отделением Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Татьяна Рагель.

- Акт о несчастном случае на производстве - официальный документ, фиксирующий обстоятельства и причины повреждения здоровья, устанавливающий причинно-следственную связь между фактом причинения вреда и исполнением пострадавшим обязанностей по трудовому договору, - отсутствует. Это свидетельствует о том, что ОАО "Ростовуголь" квалифицировало травму Шлыкова как несчастный случай, не связанный с производством. Компенсационные выплаты и возмещение вреда здоровью возложены на предприятие на основании определения Октябрьского районного суда в рамках гражданского законодательства как на владельца источника повышенной опасности - автомобиля ВАЗ-2121.

В связи с признанием "Ростовугля" банкротом Шлыков обратился в суд с требованием включить сумму образовавшейся задолженности по компенсационным выплатам в реестр требований кредиторов должника. Определением арбитражного суда Ростовской области от 9 августа 2006 года капитализированные платежи в размере 2 млн 928 тыс. 447 руб. 20 коп. были включены в первую очередь реестра. Конкурсный управляющий ОАО "Ростовуголь" требования истца признал в полном объеме.

Фото: iStock
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Расчет размера капитализированных платежей сводился к определению текущей стоимости финансового резерва, предназначенного для обеспечения пострадавшего в будущем, в целях создания материального благополучия и социальной защищенности. Эти платежи были рассчитаны до достижения пострадавшим возраста 70 лет.

"Официальных документов о неполучении Шлыковым этих капитализированных сумм не представлено. По правилам ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" выплата суммы капитализированных повременных платежей прекращает обязательства должника.

Согласно определению арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного производства ОАО "Ростовуголь" требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными. Данное определение суда является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.

С учетом всех этих обстоятельств основание для назначения Шлыкову обеспечения по страхованию отсутствует. В соответствии с Законом "О государственной социальной помощи" инвалиды имеют право на получение за счет средств федерального бюджета государственной социальной помощи - а именно дополнительную бесплатную медицинскую помощь, обеспечение необходимыми лекарствами и изделиями медицинского назначения, путевкой на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно", - пишет в официальном ответе руководитель Фонда соцстраха.

Вот и все, к чему свелась поддержка человека, попавшего в большую беду.

Общество Соцсфера
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