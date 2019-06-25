Приземление корабля "Союз МС-11": все штатно, замечаний нет

Сегодня на корабле "Союз МС-11" с Международной космической станции вернулись космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Все прошло штатно. "Поздравляю всех причастных! Вернулся экипаж, который мы отправляли сразу после аварии "Союз МС-10" 11 октября прошлого года. Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

Всего космонавты провели на орбите 204 суток в рамках экспедиции МКС-58/59. Во время полета Кононенко, Сен-Жака и Макклейн на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Выполнены более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Олег Кононенко - командир отряда космонавтов "Роскосмоса", один из самых опытных в мире. У него за плечами теперь уже четыре полета и 737 суток, проведенных в невесомости. Он пять раз выходил в открытый космос, причем дважды - за один полет. Именно Кононенко вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в прошлом декабре обследовали внешнюю поверхность станции и бытовой отсек корабля "Союз МС-09", где ранее обнаружено непонятно откуда взявшееся отверстие. Без преувеличения: то, что происходило тогда в открытом космосе, может стать сюжетом захватывающего звездного блокбастера. Олег и Сергей вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдет в историю мировой космонавтики.

А в мае Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели за бортом станции работы в рамках эксперимента "Тест". На языке специалистов то, что они сделали, звучит так: демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки.

За плечами Олега Кононенко уже четыре полета и 737 суток, проведенных в невесомости, пять выходов в открытый космос. Фото: РИА Новости

Экипаж выполнил более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости

Накануне отлета с МКС Олег Кононенко передал командование на станции именно Алексею: россиянин опять у штурвала космической станции. По традиции, смену "власти" экипаж отметил звоном в колокол. Сейчас на орбите продолжают работать наш Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук. До прилета корабля "Союз МС-13" в июле этого года они будут находиться на борту втроем.

Между тем

Как сообщили в "Роскосмосе", по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет. Ранее ряд СМИ со ссылкой на NASA сообщали, что во время спуска с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация: после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически. В связи с этим "Роскосмос" был вынужден разъяснить: после полного выполнения задач посадки подготовлен к использованию (в случае возможной необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ). То есть сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными, - подчеркнул "Роскосмос".