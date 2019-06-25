Приземление корабля "Союз МС-11": все штатно, замечаний нет

Новости

Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков 20:30
Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы 20:05
В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке 19:55
Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику 19:45
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне 19:42
Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел 19:32
В Чечне на заправке вспыхнул пожар 19:23
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА 19:20
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 19:15
В Испании ссора двух детей закончилась вызовом спецназа 19:10
Лукашенко пожелал выпускникам вузов успешно воплощать мечты в жизнь 19:10
Названы дата, место прощания, отпевания и похорон Аллы Покровской 18:55
В Москве застрявшую на балконе кошку спасали шесть спасателей 18:43
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской 18:42
Женщин-военнослужащих ЗВО научили выживать в экстремальных условиях 18:38
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 18:30
Минчан пригласили познакомиться с русской культурой и традициями чаепития 18:24
В КЧР назначили сенатора вместо Арашукова 18:12
Эксперты оценили российский беспилотник в виде полярной совы 18:05
Сергей Безруков отказался от роли президента 18:00
ОП Москвы: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции 17:59
Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России 17:58
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым 17:47
На Украине назвали первую зарплату Зеленского 17:41
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 19:02
Рубрика: Общество

Экипаж вернулся

Приземление корабля "Союз МС-11": все штатно, замечаний нет
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Сегодня на корабле "Союз МС-11" с Международной космической станции вернулись космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Все прошло штатно. "Поздравляю всех причастных! Вернулся экипаж, который мы отправляли сразу после аварии "Союз МС-10" 11 октября прошлого года. Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

Всего космонавты провели на орбите 204 суток в рамках экспедиции МКС-58/59. Во время полета Кононенко, Сен-Жака и Макклейн на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Выполнены более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Фото: SpaceX / Youtube
"Самый сложный пуск" Falcon Heavy завершился потерей главного блока

Олег Кононенко - командир отряда космонавтов "Роскосмоса", один из самых опытных в мире. У него за плечами теперь уже четыре полета и 737 суток, проведенных в невесомости. Он пять раз выходил в открытый космос, причем дважды - за один полет. Именно Кононенко вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым в прошлом декабре обследовали внешнюю поверхность станции и бытовой отсек корабля "Союз МС-09", где ранее обнаружено непонятно откуда взявшееся отверстие. Без преувеличения: то, что происходило тогда в открытом космосе, может стать сюжетом захватывающего звездного блокбастера. Олег и Сергей вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдет в историю мировой космонавтики.

А в мае Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели за бортом станции работы в рамках эксперимента "Тест". На языке специалистов то, что они сделали, звучит так: демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки.

За плечами Олега Кононенко уже четыре полета и 737 суток, проведенных в невесомости, пять выходов в открытый космос. Фото: РИА Новости
Экипаж выполнил более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости

Накануне отлета с МКС Олег Кононенко передал командование на станции именно Алексею: россиянин опять у штурвала космической станции. По традиции, смену "власти" экипаж отметил звоном в колокол. Сейчас на орбите продолжают работать наш Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук. До прилета корабля "Союз МС-13" в июле этого года они будут находиться на борту втроем.

Между тем

Как сообщили в "Роскосмосе", по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет. Ранее ряд СМИ со ссылкой на NASA сообщали, что во время спуска с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация: после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически. В связи с этим "Роскосмос" был вынужден разъяснить: после полного выполнения задач посадки подготовлен к использованию (в случае возможной необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ). То есть сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными, - подчеркнул "Роскосмос".

Общество Космос Запуски "Союзов"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси