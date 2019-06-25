Сегодня мир вступает в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Кто-то называет его чуть ли не неким мессией, который спасет наш мир от всех бед, а другие, наоборот, считают его сродни всаднику апокалипсиса, который уничтожит цивилизацию.

Подобные сценарии, конечно, крайности. А что в действительности? Ведущие государства приняли национальные программы в этой области. Лидирует Китай, который уже вкладывает около 170 млрд. долларов в год, к 2025 году эта цифра превысит 800 млрд. Расходы на ИИ в США около 26 млрд. долларов в год. Внедрение этих технологий обеспечит к 2025 году удвоение темпов роста ВВП ведущих стран и увеличение мирового ВВП на 15 трлн. долларов.

Россия тоже готова включиться в эту мировую гонку. И сейчас надо правильно выбрать ориентиры и критерии, чтобы пройти эту дорогу с максимальной эффективностью. Как ни странно для кого прозвучит, прежде всего нам надо определиться с самим понятием, что же такое ИИ. Существует множество различных определений, большинство из них очень неконкретны. Вот только некоторые: это свойство систем выполнять функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; свойство систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека; программы, которые могут решать некоторые задачи так, как их бы решал человек.

Под эти определения вполне подходит даже стиральная машина, поскольку она "выполняет функции, которые традиционно считаются прерогативой человека". Еще недавно люди стирали белье руками, отсюда следует абсурдный вывод: машина, выполняющая эту функцию, обладает искусственным интеллектом.

С моей точки зрения, более корректно другое определение ИИ - это свойство искусственных систем решать интеллектуальные задачи, для которых отсутствует алгоритм решения. Поэтому все, что сегодня называют ИИ - а это компьютерные программы, имитирующие функции, которые до недавнего времени считались прерогативой человека, - никакого отношения к ИИ не имеют. По-видимому, для подобных компьютерных программ более верен термин "интеллектуальные компьютерные технологии".

Исследования в области ИИ развиваются уже более 60 лет по двум основным направлениям: логическому и нейрокибернетическому. Первый занимается созданием прикладного (слабого) искусственного интеллекта, решает одну или несколько задач. Второй подход направлен на создание универсального (сильного) искусственного интеллекта, по сути, аналога человеческого мозга, способного решать любые интеллектуальные задачи. У каждого направления есть свои серьезные достижения. Скажем, в рамках логического подхода программа Deep Blue победила чемпиона мира по шахматам, программа Alpha Go обыграла чемпиона мира по игре го, программа Librutus победила профессиональных игроков в покер.

Что касается нейрокибернетического направления, то и здесь есть несомненные прорывы: построена модель одной колонки (10 000 нейронов и 3•107 синапсов) новой коры мозга крысы; создана модель 1 миллиона нейронов и 10 триллионов синапсов, что соответствует примерно мозгу кошки или 4 процентам человеческого мозга; модель работы 2,5 миллиона нейронов, разделяемых по функциональности в соответствии с отделами головного мозга; создан нейрокомпьютерный процессор, включающий 1 млн программируемых нейронов и 256 млн синапсов. Принципиально важно подчеркнуть, что практически все эти достижения напрямую связаны не с повышением интеллекта компьютеров, а с ростом их производительности. За секунду они перебирают все большее число вариантов развития ситуации, что позволяет остановиться на наиболее оптимальном варианте действий.

Попытки создать аналог мозга на современных компьютерных технологиях - путь в никуда

Когда компьютеры смогут сравняться по производительности с человеческим мозгом? Оценки показывают, что для моделирования 100 процентов активности мозга в реальном времени необходим суперкомпьютер с производительностью 1020-1021 флопс. При современной элементной базе для него потребуется здание 300х300x50 метров. Он будет потреблять около 15 ГВатт электроэнергии, что сравнимо с тремя Саяно-Шушенскими ГЭС. А ведь наш мозг занимает всего лишь 0,0015 м3 объема тела и потребляет около 20 Ватт. То есть все наши попытки создать аналог человеческого мозга с помощью современных компьютерных технологий - это путь в никуда, поскольку мозг работает по другим, непонятным нам принципам.

Некоторые ученые возлагают большие надежды на квантовые компьютеры, которые должны стать основой искусственного интеллекта в будущем. Однако сегодня работы в этой сфере находятся на таком уровне, что с большой долей вероятности можно утверждать: в ближайшее десятилетие квантовые компьютеры вряд ли обгонят по эффективности классические суперкомпьютеры при решении задач ИИ.

В Послании Федеральному Собранию 20.02.2019 г. президент страны поставил цель "запустить масштабную программу национального уровня в области искусственного интеллекта". Ее проект уже подготовлен Минкомсвязью России совместно с ПАО "Сбербанк" и представлен президенту. В целом это хорошо проработанный документ, но есть несколько моментов, которые, с моей точки зрения, могут существенно снизить эффект от его реализации. Скажем, определение ИИ: "комплекс технических и программных решений, приводящих к результату, аналогичному и превосходящему результат интеллектуальной деятельности человека, и используемых для решения прикладных задач на основе больших данных с помощью систем компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также систем, основанных на перспективных методах и технологиях искусственного интеллекта".

Это определение не достаточно конкретно и поэтому оставляет множество вопросов. Во-первых, непонятно, с помощью каких критериев можно оценить, что результат работы "комплекса технических и программных средств аналогичен или превосходит результат интеллектуальной человеческой деятельности"? При таком подходе, как уже отмечалось, стиральная машинка обладает искусственным интеллектом.

Во-вторых, ИИ определяется как "комплекс технических и программных решений, используемых для решения прикладных задач на основе больших данных". Но, например, программа, которая обыграла чемпиона мира по шахматам, не использовала никаких больших данных. Все, что ей требовалось для принятия решения, это расстановка фигур на шахматной доске. Но тогда получается, что победившая программа никакого отношения к ИИ не имеет, хотя на самом деле именно она "приводит к результату, аналогичному и превосходящему результат интеллектуальной деятельности человека".

Могут сказать, что все это "мелкие придирки". Но на приведенном в документе определении ИИ базируются многие положения программы и, главное, контрольные индикаторы. Например, один из них гласит: "Доля крупных и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, использующих ИИ в своей деятельности, должна достигнуть 10 процентов к 2024 году и 20 процентов к 2030 году". Если к ИИ будут относиться "стиральные машины", то эти индикаторы можно выполнить без труда. Поэтому очень важно использовать в документе определение ИИ, которое не позволит отчитаться количеством "внедренных стиральных машин" или чем-то подобным.

Сомнения вызывает и утверждение, что "в результате поддержки разработки отечественных высокоскоростных и энергоэффективных микропроцессоров, оптимальных для решения задач ИИ, будут созданы российские чипы, близкие к мировым лидерам по параметрам быстродействия и энергоэффективности". Непонятно, как мы сможем создать "российские чипы" такого класса, если сейчас наши технологии на порядок отстают от зарубежных. Технологический уровень отечественной микроэлектроники 65-90 нм, зарубежной уже сейчас 12-14 нм, а в ближайшее время составит 7-10 нм. Если в стратегии ставится задача создать конкурентоспособные российские чипы, то они должны быть синхронизированы с созданием отечественных технологий, не уступающим зарубежным.

И еще. Развитие ИИ невозможно без инфраструктуры высокопроизводительных вычислений. Сейчас ведущие страны создают суперкомпьютерные центры, ориентированные на решение задач искусственного интеллекта и цифровизации экономики. Мы здесь сильно отстаем, и это отставание продолжает нарастать. Наш самый быстродействующий суперкомпьютер "Ломоносов-2" занимает 79-е место в мире и в ближайшее будущем вылетит из первой сотни лидеров. Минобрнауки совместно с РАН подготовили концепцию развития национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, создание разветвленной сети суперкомпьютерных центров, в том числе ориентированных на задачи ИИ. Но в проекте стратегии развития ИИ нет даже упоминания о необходимости создания таких суперкомпьютерных центров, нет синхронизации с концепцией развития национальной суперкомпьютерной инфраструктуры. По моему мнению, устранение этих нестыковок в национальной стратегии развития ИИ позволит существенно повысить эффективность ее реализации.