Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии

Напомним, с нового года вступил в силу закон, по которому такие выплаты положены людям, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве по определенным профессиям, сейчас не трудятся и продолжают жить в селе. Список профессий, обладателям которых положена прибавка был утвержден постановлением правительства. Новое постановление его расширяет.

Как пояснили в Минтруде России, список расширили для таких категорий, как рабочие всех наименований; индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве, люди, занимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования; заведующие складскими помещениями охранники.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, список скорректировали исходя из сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений людей для того, чтобы соблюсти пенсионные права сельских жителей.

По оценке Пенсионного фонда России, количество получателей прибавки вырастет на три процента или 30 тысяч человек.

Сейчас прибавку получают 92 тысячи сельских жителей.