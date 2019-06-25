У многих на слуху достопримечательности таких известных туристических центров, как Тула, Владимир, Кострома, Ярославль. Однако немногие могут вспомнить, чем знамениты Курск, Рязань или Воронеж. Специалисты считают, что небольшим провинциальным городам не хватает грамотной рекламы, нет у них легко узнаваемых символов, да и сопутствующая инфраструктура часто подводит. Однако в последнее время нетуристические с общепринятой точки зрения города все активнее принимают туристов.

На древнейшую стоянку

Воронеж стабильно попадает в топ городов, популярных для поездок на длинные выходные. Москвичей привлекает относительная близость: 500 километров на машине или семь часов на поезде - и вы в столице Черноземья. Жителям соседних областей Воронеж специально рекламировать не приходится: после Первопрестольной это самый крупный и культурно развитый город в округе. Короткий визит можно украсить походом в филармонию, океанариум или театр (Камерный славится своими постановками по всей России, оперный - один на все Черноземье).

Для любителей экскурсий есть остатки исторической застройки, воссозданный петровский линкор "Гото Предестинация" и художественный музей имени Крамского с отличной коллекцией египетских древностей и живописи. Стоит съездить в соседний Рамонский район - с дворцом принцессы Ольденбургской в стиле псевдоготики, двором полезных забав "Бирюльки" (он популярен, поэтому лучше записываться заранее) и усадьбой Веневитиновых в Новоживотинном - экспозиция там современная, так что пыльных кресел и витрин с непонятными бумажками бояться не следует.

В радиусе 200 километров от Воронежа расположены главные достопримечательности региона - Костенки с древнейшей в Европе стоянкой человека, пещерные монастырские комплексы в Костомарове, Белогорье и Дивногорье. Последнее известно также природно-археологическим заповедником, где стараются развивать инфраструктуру для приема гостей и событийный туризм. В этом году традиционная "Ночь в Дивногорье" пройдет 29 июня, гвоздем программы станет спектакль "Деревня": зрители попробуют себя в роли жнецов, побывают на сельской свадьбе и праздновании Ивана Купалы. Те, кто едет издалека, могут забронировать билеты по телефону и затем выкупить в кассе музея-заповедника. Подробности - на его сайте.

Билеты же на самое масштабное и значимое культурное событие года - Платоновской фестиваль искусств - лучше покупать заранее (онлайн-продажи открываются в феврале). Иначе есть риск, попав в Воронеж, не попасть на те спектакли или концерты, о которых вы мечтали. К счастью, на Платоновском немало бесплатных мероприятий, площадка музыкального опен-эйра в Белом колодце "безразмерная", а выставки бывают доступны и по окончании фестиваля.

Продюсер и режиссер Марина Мосина, приехавшая на Платоновфест-2019 из Красноярска, отметила "грандиозную программу", недорогое жилье и хороший общепит, чистоту города и... запах цветущих лип. В местных отелях и ресторанах пытаются понемногу использовать это событие для собственного продвижения (например, заманивая гостей скидками и спецпредложениями в дни фестиваля). Но подсчитывать туристов, которых привлекает именно Платоновский, пока никто не брался, посетовал его худрук Михаил Бычков.

Заманят угощениями

Несмотря на обилие памятников архитектуры, наследие победы на Огненной Дуге и православные святыни, привлекающие многих, назвать Курскую область регионом туристическим все еще не получается.

Однако если раньше большинство экспертов от отрасли говорили о том, что для путешествия даже в соседний регион нужен повод, к примеру фестиваль или праздник, то сейчас все не так однозначно. В туристических фирмах фиксируют рост спроса на "тихие выходные": например, семьи собираются небольшой компанией, чтобы съездить в редкий музей или просто посетить мемориал или храм, а после - устроить импровизированный пикник или обед в местном кафе. От менеджера нужна только информация об интересных местах да организация экскурсий, потому что аудиогиды все еще никак не заменят живых проводников по достопримечательностям.

Впрочем, это никогда здесь не было проблемой. А вот инфраструктура...

- Курские дороги стали гораздо лучше за последние несколько лет, - говорит белгородка Елена Лукина. - И поездить по соседней области нам с семьей интересно, к тому же выбрать маршрут, поискав информацию в интернете, очень легко. Но только вот останавливаемся мы обычно у родственников, это неудобно. Гостиницы же в самом Курске для семьи из пятерых человек дороговаты, а то, что предлагается в виде "апартаментов", имеет сомнительную репутацию.

В туристических фирмах фиксируют рост спроса на "тихие выходные" в провинциальных городах

Но есть и позитивные перемены, говорят самостоятельные путешественники Лукины. И это курский общепит, который год от года становится лучше.

В региональном центре развития туризма напомнили, что недаром еще в прошлом году начали создавать гастрономическую карту Соловьиного края. Интернет-ресурс объединил десятки блюд по старинным рецептам с указанием адреса кафе или ресторана, где их можно попробовать. Здесь и пряник с глазурью, который готовят в Курском районе, и вареники с дырочкой из Суджи, и обед по-фетовски - от супа до яблочной пастилы на десерт.

- Мы теперь стали внимательнее относиться к рецептам наших бабушек, - заверяет руководитель Сверликовского ДК Нина Веприцкая.

Она впервые представила вареники с дырочкой на первом кулинарном фестивале в рамках Коренской ярмарки.

С ее легкой руки потом организовали целый фестиваль вареников в престольный праздник, но теперь суджанцы ищут что-то новое, чем смогут удивить даже гурманов.

От Наполеона до креветки

Если кто-то еще думает, что дайвинг и серфинг - это только там, где океан-море, тот сильно ошибается. И то и другое уже вполне доступно на Рязанщине. Есть в Рязанской области озеро Белое, серфингисты и любители погружаться с аквалангом уже давно считают его своим. Вообще же это цепь озер в обрамлении чудесных лесов - практически без подлеска, туристы считают их идеальными для отдыха с палаткой. Не менее популярны и сплавы на байдарках по реке Пре. И конечно, знаменитая Мещера - это и тропа Паустовского, и знатная рыбалка. Да и охотники эти места любят издавна.

- Самостоятельные путешествия - тренд сегодняшнего дня, - уверена заместитель министра культуры Рязанской области Ольга Голева. - Очень часто люди семьями или компаниями путешествует на автомобилях. Учитывая это, мы сегодня предлагаем для таких туристов индивидуальные экскурсии. Кроме того, в области появились первые благоустроенные площадки для автотуристов и караванеров (это люди, путешествующие в домиках на колесах. - Прим. "РГ").

После того как Оку сделали судоходной в Рязанской области отмечается резкий рост спроса на небольшие круизные путешествия. К примеру, на родину Есенина, в село Константиново, количество туристов выросло в два раза.

В Калужской области, всего в 120 километрах от Москвы, есть замечательный, очень опрятный город Малоярославец. Храмы, древнее городище вятичей и главная достопримечательность - Никольский Черноостровский монастырь XVI века. Малоярославец послужил Отечеству в 1812 году, не дав французам уйти в богатые продовольствием южные районы, а после победной баталии Кутузов заставил захватчиков вернуться на разоренную Смоленскую дорогу, что привело к окончательной победе. И в Великую Отечественную войну город стал непреодолимым рубежом обороны Москвы.

После экскурсий по историческим местам утомившемуся туристу предлагают посетить ферму, где выращивается самая настоящая белая тихоокеанская креветка, которую в России принято называть "королевской". Это единственная в стране ферма, где производят этот деликатес.

Сравнительно недалеко от креветочной фермы, под городом Алексином Тульской области, есть ферма, где выращивают осетровых.

Туристы могут посмотреть бассейны, где выращивают рыбу в условиях, максимально приближенных к естественным. А если повезет, можно увидеть самое интересное: доение осетров - когда икру отбирают у рыб, не убивая их. Кстати, в неволе икра у осетровых появляется два раза в год.

Технологи расскажут, как правильно черную икру есть. Так, ее никогда на Руси не ели с черным хлебом, отбивающим вкус. Ну и конечно, икру - настоящую, точно без подделок - здесь можно купить. А еще дадут продегустировать - и икорку, и копченого осетра.

Кстати

По данным последней переписи Федеральной службы государственной статистики, в ЦФО более 220 малых исторических городов и поселений. Для многих из них туризм - единственный реальный путь развития.