Хакерам предложат войти в электронную систему выборов в Мосгордуму

Система дистанционного электронного голосования для выборов в Мосгордуму VII созыва пройдет двухэтапную проверку. Хакерам не просто предложат ее взломать, но еще и вручат денежный приз, если им это удастся. Об этом в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты сообщил ее зампред, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Напомню, дистанционное электронное голосование состоится в качестве эксперимента в Москве 8 сентября в трех избирательных округах: первом (Зеленоград), десятом (районы Бибирево, Лианозово, а также поселок Северный) и тридцатом (Центральное и Южное Чертаново). Их выбрали сами жители с помощью портала "Активный гражданин". Система для голосования разработана, и теперь предстоит проверить ее надежность, чтобы не допустить ни фальсификаций, ни утечки информации об избирателях.

Сначала протестировать систему решили на студентах. "Мы планируем, что в начале июля проведем первый этап тестирования. С помощью добровольцев на этой платформе будем выбирать студсовет. 5 июля объявим запись на участие, 10-го пройдет голосование, а 11-го подведем итоги", - рассказал Венедиктов. Дальше системе предстоит отразить настоящие хакерские атаки. Чтобы сами взломщики выложились по полной и не стеснялись продемонстрировать свои способности, им предложат крупный денежный приз - 1,5 миллиона рублей. На это у хакеров будет 10 дней. Если система все-таки не выдержит натиск, об этом сразу доложат в Мосгоризбирком и Общественную палату, чтобы поставить вопрос о дополнительном тестировании. У разработчиков в этом случае останется до выборов чуть больше месяца на устранение выявленных недостатков.

Контролировать как процесс проверки системы, так и ее работу в ходе выборов будет специально созданный электронный штаб. Его возглавит президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. На заседании Общественной палаты он выступил с предложением использовать на будущих выборах электронное приложение для наблюдателей. "С его помощью можно будет организовать обмен материалами фотофиксации, регистрироваться и получать задания на участках", - отметил Массух.

Желание войти в корпус наблюдателей уже выразили более 3 тысяч москвичей. И это при том, что регистрация открылась всего две недели назад. Всего в штаб предстоит набрать около 4 тысяч человек - они будут работать на всех участках и в территориальных избирательных комиссиях.