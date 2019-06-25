Послезавтра Москва, как и вся страна, отметит День молодежи. Праздник в городе встретят концертами, стендап-шоу, спортивными состязаниями и бурными дебатами. Всего откроются более 70 площадок, а главным местом встречи московской молодежи станет набережная Парка Горького.

Стартует праздник в 12.00. В столичных парках День молодежи можно провести с умом и пользой. В "Зарядье", саду "Эрмитаж" и ВДНХ, например, пройдут занятия по ораторскому мастерству, а в Музеоне на ярмарке вакансий можно подыскать работу и сразу пройти собеседование. Центр современного искусства "Винзавод" превратится в площадку фестиваля молодежных медиа Москвы. "Начинающие журналисты смогут принять участие в мастер-классах, а на ярмарке вакансий договориться о стажировке в СМИ", - рассказала Маргарита Савинкина, координатор проектов Дня молодежи.

Самым главным местом встречи станет набережная Парка Горького, где молодых москвичей будут ждать 22 площадки. Там парни и девушки смогут попробовать себя в роли строителей лего-города, принять участие в спортивном соревновании и кулинарном поединке мастеров шашлыка. "Для тех, кто хочет "прокачать" мозги и стать участником битвы умов, приглашаем на квиз "Извилиум" на набережную Музеона", - продолжает Савинкина.

Крымская набережная будет усеяна уличными артистами. Все желающие смогут принять участие в творческом батле. А на Пушкинской набережной можно познакомиться с художниками стрит-арта и узнать все о граффити. Там же пройдет гастрономический фестиваль Picnic Heroes. Его участники - заранее отобранные студенческие команды - приготовят стейки на мангале, шурпу, оригинальный десерт и обязательно угостят всех желающих.

Еще День молодежи можно провести спортивно, приняв участие в соревновании или хотя бы в мастер-классе по уличному футболу панна, воркауту, паркуру, танцам или баскетболу. Победителей обещают наградить ценными призами. Кульминацией праздника станет концерт хип-хоп- и рэп-исполнителей на фонтанной площади, который начнется в 20.00.