Ландшафтные дизайнеры со всего мира построили в Москве уличные сады

По всей Москве открылось 42 уличных сада, созданных ландшафтными дизайнерами из 11 стран - от Финляндии до Уругвая. Каждый по-своему уникален и представляет собой произведение паркового искусства. На Кузнецком Мосту, к примеру, среди цветов и деревьев расставлены зеркала и играет музыка, а неподалеку, на Петровке, воссоздано мелководное морское дно, окруженное кустарниками. Корреспондент "РГ" прогулялся по фестивальным площадкам и узнал, чем вдохновлялись их авторы и долго ли сады будут цвести.

Цветочный джем

Открытие уличных садов - это часть международного конкурса и фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем", который проходит в Москве уже третий год подряд. Только раньше сады монтировали максимум на месяц, а после разбирали. На этот раз все по-другому - зелень будет радовать горожан все лето, попутно видоизменяясь. "Сейчас сады выглядят очень зелеными, потому что растения еще не достигли пика декоративности, но уже в июле многие из них расцветут, - рассказала "РГ" представитель оргкомитета фестиваля Юлия Молотковская. - А в августе, к примеру, зацветут наши любимые московские гортензии. Поэтому один и тот же сад в разное время будет довольно заметно отличаться - мы ставили такую задачу перед конкурсантами".

Один из самых больших садов, к примеру, раскинулся на Кузнецком Мосту перед ЦУМом. Итальянский дизайнер Алессандро Тривелли на площади около 300 кв. м соединил деревья, кустарники и всевозможные растения с высокими зеркалами, которые окружают каждого входящего. Автор хотел создать иллюзию бесконечного русского пейзажа и просторов, а заодно показать взаимодействие людей, природы и города. Добился он и еще одного эффекта - среди зеркал и цветов москвичам очень нравится делать селфи.

Москва по-фински

Если пройти от ЦУМа чуть дальше, к Рождественке, то здесь вы увидите "Гармонию диагоналей" - этот сад придумала Хейди Ханнус из Финляндии, вдохновившись картой российской столицы. "Я часто бываю в Москве и люблю этот город, особенно его контрасты, когда старая архитектура пересекается с новой, - объясняет она "РГ". - Поэтому здесь, в историческом центре города, решила сделать современный сад. В нем много диагональных линий - это идея пришла ко мне, когда я смотрела на карту Москвы, расчерченную линиями улиц".

Финский сад на Рождественке небольшой, но оригинальный, в нем много цветущих растений, а еще с их помощью дизайнер постаралась имитировать воду. Зелень здесь как бы спускается с цветущей крыши павильона к самой земле, образуя своеобразный водопад цветов. А гости павильона уже полюбили его за скамейки и столик, где можно отдохнуть в тени среди зелени.

Здесь же, буквально в 500 метрах, на Петровке, раскинулся сад российского автора. Павел Черепанов решил устроить в центре Москвы морской "Прилив" - именно так он назвал свой сад, где львиную долю пространства занимает белая галька, дополняемая настилами из досок и вазонами, похожими на морские губки. Все это окружает живая изгородь, которая создает закрытое пространство - внутри него можно посидеть на деревянной скамейке в тени деревьев.

Арбат расцвел

Пожалуй, самая большая концентрация садов в одном месте - на Новом Арбате. На нечетной стороне улицы, где стоят дома-книжки, поместилось сразу пять новых зеленых площадок.

У дома N 21, к примеру, россиянка Елизавета Козырева попыталась с помощью растений повторить человеческую жизнь. Сначала гостям нужно подняться по ступеням, символизирующим юность, - это время, когда мы стремимся вперед и вверх. Дальше нужно пройти меняющийся пейзаж и достичь высшей точки, с которой видно как пройденный путь, так и тот, что еще предстоит. Впечатлений добавляет регулируемое освещение и зеркала, расставленные по саду.

Возле дома N 13 можно познакомиться с работой Полины Соломатиной из Рязани - студентка 3-го курса Сельскохозяйственного института Тимирязевской академии в прошлом году победила в студенческой номинации "Цветочного джема". Теперь она решила снова попытать удачу с новым проектом "Страница 19". "Страница, потому что сад выполнен в виде книги, а цифра 19 символизирует нынешний год - 2019", - объясняет Полина.

Кстати

Садовая карта

Для создания садов в Москве использовали в общей сложности 200 тысяч растений. Найти ближайшую или самую интересную для вас площадку можно на сайте moscowseasons.com - там есть интерактивная карта. Сам фестиваль "Цветочный джем" пройдет в столице с 23 августа по 8 сентября. В программе - мастер-классы по ботанике и флористике, спортивные события, тематические ярмарки и многое другое.