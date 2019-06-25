Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

Депутаты Липецкого городского совета избрали главой Липецка исполнявшую обязанности градоначальника Евгению Уваркину.

На пост главы города претендовали девять человек, но два этапа конкурсного отбора успешно прошли двое: врио главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева. По информации официального сайта администрации Липецка, в своем выступлении перед депутатами Евгения Уваркина заявила, что Липецк необходимо превратить в "город, открытый миру", что предполагает обращение к лучшим российским и международным практикам в развитии социальной и экономической сфер, градоустройства и гражданской инициативы. Татьяна Трубачева также посчитала первостепенными задачами развитие экономики, инновационного производства и совместную работу с общественностью.

Мэра избирали тайным голосованием: за Евгению Уваркину в итоге высказались 25 из 45 присутствовавших депутатов, Татьяну Трубачеву поддержали четыре человека. Девять народных избранников проголосовали против всех.

По уставу Липецка глава города вступает в должность сразу после принятия решения депутатами.

- Сегодня я принимаю новый вызов - сделать жизнь в Липецке лучше и престижнее, - сказала после вручения ей должностного знака новый градоначальник Евгения Уваркина. - Наш город - это промышленный центр с богатой историей. Мы же должны обеспечить его прекрасное будущее, сделать так, чтобы здесь успешно и счастливо жили наши дети и внуки, а мы гордились результатами своей работы.