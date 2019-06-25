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25.06.2019 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Капотне можно будет играть в пляжный волейбол и пинг-понг

Текст: Ирина Огилько

На бульваре в Капотне завершаются работы на площадках для игры в пляжный волейбол и настольный теннис. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

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По данным департамента, длина бульвара, который пройдет вдоль набережной, составит около полукилометра. Основной его особенностью станет то, что помимо отдыха здесь можно будет заняться различными видами спорта.

"Завершается строительство площадки для игры в пляжный волейбол. Так, уже установлены ограждения, насыпан речной песок, в скором времени растянут сетку, - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства. - В скором времени начнется монтаж столов для игры в пинг-понг, площадка, площадью 600 квадратных метров уже готова. Неподалеку от активной зоны будет три площадки для отдыха под навесами, площадка для воркаута с тренажерами и рукоходами, будет площадка для массовых мероприятий".

В настоящее время ведется устройство дорожно-тропиночной сети, строятся детские площадки. После завершения этих работ, ближе к осени, бульвар дополнительно озеленят и подсветят уличными торшерами, а на набережной сделают архитектурно-художественную подсветку.

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