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25.06.2019 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Подмосковья продлен наивысший класс пожарной опасности

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе сохраняется пожароопасная ситуация. Из-за жаркой погоды наивысший 5 класс пожарной опасности продлен на востоке Подмосковья.

Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию

Так, в Шатурском и Павлово-Посадском городских округах есть вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. В связи с этим, здесь ограничен вход и въезд в леса, запрещено разведение открытого огня.

Кстати, напомним, что почти к границам Подмосковья со стороны Рязани подошли лесные пожары. Уже которые сутки не удается потушить огонь в районе населенного пункта Сельцы, где горит более 900 га леса. Впрочем, пожарные не исключают, что к вечеру 25 июня лесной пожар удастся локализовать.

Напомним, что возгорание возникло после военных учений. Попытки потушить пожар к выходным не увенчались успехом. Впрочем, по прогнозу синоптиков, уже завтра будет холодать и начнутся дожди, которые, скорей всего, помогут людям и технике потушить разыгравшуюся огненную стихию.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Лесные пожары
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