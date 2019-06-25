На востоке Подмосковья продлен наивысший класс пожарной опасности

В столичном регионе сохраняется пожароопасная ситуация. Из-за жаркой погоды наивысший 5 класс пожарной опасности продлен на востоке Подмосковья.

Так, в Шатурском и Павлово-Посадском городских округах есть вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. В связи с этим, здесь ограничен вход и въезд в леса, запрещено разведение открытого огня.

Кстати, напомним, что почти к границам Подмосковья со стороны Рязани подошли лесные пожары. Уже которые сутки не удается потушить огонь в районе населенного пункта Сельцы, где горит более 900 га леса. Впрочем, пожарные не исключают, что к вечеру 25 июня лесной пожар удастся локализовать.

Напомним, что возгорание возникло после военных учений. Попытки потушить пожар к выходным не увенчались успехом. Впрочем, по прогнозу синоптиков, уже завтра будет холодать и начнутся дожди, которые, скорей всего, помогут людям и технике потушить разыгравшуюся огненную стихию.