ОП Москвы: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции

Столичная полиция обеспечила безопасность пикетов оппозиции при сборе подписей за кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил сегодня на первом заседании совета Общественной палаты Москвы зампредседателя палаты, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он напомнил, что в городе случались нападения на сборщиков подписей. Сейчас же наступила самая активная фаза сбора - до 5 июля осталось немного времени. Поэтому Венедиктов направил письмо начальнику полиции Олегу Анатольевичу Баранову с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в местах стационарного собирания подписей, поддержал его в этом и мэр Москвы Сергей Собянин.

Баранов выделил для охраны сборщиков специальные стационарные посты. "Теперь я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские. И за прошедшие два дня - воскресенье и понедельник - у нас не было ни одного нападения", - сказал Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что дополнительная охрана выделена тем кандидатам, которые такой письменный запрос направили. Могут получить ее и другие кандидаты, для этого в их запросе нужно указать конкретный адрес, куда ставить пост.

Напомню, выборы в столичный парламент состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.