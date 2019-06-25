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25.06.2019 12:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Маски-шоу" в Ясногорском

Тульский фермер обвиняет полицию в давлении на бизнес
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 135(7893)
Люди в масках, многочасовой допрос без протокола и угрозы "закрыть" по статье за нападение на полицейского. Тульский фермер Георгий Афанасьев был уверен, что все это осталось в 90-х. Увы, эти "маски-шоу" ему пришлось пережить 31 мая на своей ферме "Лесные сады" в Ясногорском районе Тульской области.
Фото: Фото из личного архива Во время "летней школы" Георгий Афанасьев знакомит детей и взрослых с фермерской жизнью. Фото: Фото из личного архива
Во время "летней школы" Георгий Афанасьев знакомит детей и взрослых с фермерской жизнью. Фото: Фото из личного архива

Жизнь на экоферме

Сейчас Афанасьев уже оправился от случившегося, подал жалобу на действия полиции и ожидает результатов. Георгий и его семья продолжают заниматься своими проектами - выращиванием экологически чистых продуктов и образовательным агротуризмом. "Лесные сады" - это экоферма, на которой Афанасьев занимается биологизированным земледелием, то есть выращивает все без применения химических средств. А еще это летняя школа, где дети и взрослые получают представление о фермерской жизни, изучают дикорастущие травы, знакомятся с миром животных.

Фото: Сергей Михеев.
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- Мы делимся опытом ведения органического сельского хозяйства с любителями и профессионалами в форматах лекций, онлайн-курсов и практических занятий на нашей ферме, - рассказал Георгий Афанасьев. - Но главная наша цель - создание устойчивого агробиоценоза на основе принципов Food Forest и развитие креативной территории. А чтобы территория развивалась, надо производить продукцию.

Его "Лесные сады" по версии Агентства стратегических инициатив вошли в число 30 лучших образовательных проектов страны.

К слову, земельный участок Афанасьева - это еще и кусочек Тульских засек. Приехав сюда два года назад, его семья решила поддержать эту историческую дубраву, высадив в неугодьях около четырехсот дубов.

Что это было?

Люди в камуфляже нагрянули на ферму в последний день весны. По словам Афанасьева, они, не представившись, "перепрыгнули через ворота и начали бегать по территории". Позже подъехал майор Орлов, который пояснил, что они ищут на ферме незаконных мигрантов. Не нашли. В этот день к Георгию приехал гость из Кыргызстана, его и схватили.

- Ему даже не дали зайти в дом, чтобы принести документы, посадили в машину и увезли. Документы мне пришлось отвезти в Ясногорск, отправившись вслед за машинами, и передать капитану полиции, - рассказывает Афанасьев.

Фермер попытался выяснить, что происходит, на горячей линии УМВД. Однако в ответ слышал: "Все операторы заняты".

По версии Агентства стратегических инициатив образовательный проект Афанасьева "Лесные сады" вошел в тридцатку лучших

На этом дело не закончилось. К вечеру, когда Георгий с гостями прогуливались по территории его "Лесных садов" и обсуждали перспективы сотрудничества с "Фестивалем трав" и "Школой травников", вновь приехали полицейские и забрали уже самого фермера. Афанасьева отвезли в отделение полиции в Ясногорск и, по его словам, допрашивали пять часов.

Фото: iStock
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- Единственное, что действительно интересовало собеседников, - поясняет Афанасьев, - это какая у меня есть недвижимость, какими компаниями я владею, есть ли в этих компаниях другие совладельцы. Думаю, природа этих вопросов понятна. Еще интересовались, не анастасиевец ли я (последователь религиозного движения "Звенящие кедры России", в России не запрещено. - Прим. "РГ") и не храню ли запрещенную литературу.

Афанасьева отпустили, протокол не составили, взяли лишь с задержанного объяснительную.

Это уже не первый визит стражей порядка в "Лесные сады". В марте в ночное время к нему в дом постучали четверо и также пытались найти нелегалов.

- Оказывается, тогда поступила информация, что якобы у меня работают нелегальные мигранты. Жалоба в полицию была отправлена по электронным каналам связи, известны только Ф. И. О. и электронный адрес отправителя из Оренбургской области. А в мае приехал целый спецотряд в масках и бронежилетах и проводил на моей частной земле спецоперацию без каких-либо объяснений и разрешительных документов, - возмущается Георгий.

Пока Георгия допрашивали в полиции, его жена звонила в дежурную часть, спрашивала, там ли он, и получала ответ: такого гражданина не привозили. Представляете, каково было ее состояние: мужа увезли в сторону Ясногорска, но до отделения полиции не довезли.

- Хорошо, что в этот день на ферме были друзья из Москвы, они сразу стали выкладывать видео и посты в соцсетях, звонить в разные инстанции. В противном случае я бы ничего не доказал: по документам ничего подобного не происходило. А если бы такое случилось с человеком, у которого нет двадцати тысяч друзей, которые встали на мою защиту? - задает риторический вопрос Георгий.

Сам виноват

В региональном главке МВД подтвердили, что 31 мая в Ясногорском районе проводилась операция по выявлению нелегальных мигрантов. "В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушений закона там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки", - говорится в официальном ответе полиции. Правда, село Богословское находится километрах в тридцати от фермы Афанасьева.

Версия полицейских несколько отличается от фермерской. Так, стражи порядка уверяют, что "через забор не прыгали", поскольку "там попросту не было забора и частная территория никак не обозначена", так что они якобы даже и не поняли, что вторглись в частные владения.

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Вообще-то забор и ворота хоть и хлипкие, но есть. Человека, "похожего на иностранца", действительно доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

- Так он еще в машине начал рассказывать, что по этой ферме нелегальные мигранты толпами ходят, - процитировал "РГ" версию ясногорских полицейских сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Сергей Сергеечев. После такого признания правоохранители решили вернуться на ферму. Нарушений миграционного законодательства вновь не обнаружили, но фермера Афанасьева пригласили в отделение - побеседовать. Полицейские уверяют, что и пригласили его корректно, и даже предложили поехать на своей же машине, от чего тот отказался. По словам стражей порядка, Афанасьев действительно провел в отделении более трех часов, но сам в этом виноват - "долго писал объяснительную, тянул время".

Полиция направила в администрацию Ясногорского района материалы по поводу фермы "Лесные сады" на предмет проверки законности использования земельного участка. Как стало известно "РГ", речь идет о том, что участок Афанасьева относится к землям сельхозназначения, а фермер соорудил на нем некие строения. На ферме и вправду есть щитовые домики для летней школы - отнюдь не коттеджи. К слову, в прошлом году Россельхознадзор уже проверял эту ферму, и к домикам без фундамента вопросов не возникло.

Цепная реакция

Теперь в случившемся будут разбираться не только сотрудники МВД, но и следователи регионального СУ СК, начавшие процессуальную проверку.

"Необходимо установить все обстоятельства произошедшего, проверить все доводы пострадавшего, а также дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в региональном главке СКР.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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После огласки случившегося тульский губернатор Алексей Дюмин лично позвонил Георгию Афанасьеву. Итогом разговора стало совещание с представителями правоохранительных органов. В отношении служивых, организовавших массированный рейд на ферму, начата проверка.

- Все должно быть в рамках закона. Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес совершенно недопустимо, - заявил после совещания Алексей Дюмин.

В тот же день, когда историей Георгия Афанасьева заинтересовался глава региона, с фермером встретились глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин и уполномоченный по правам предпринимателей в Тульской области Александр Головин. Владимир Мухин от комментариев отказался, передав через секретаря, что не имеет права оценивать действия правоохранительных органов.

"РГ" будет следить за ситуацией.

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