Беспрецедентные меры поддержки сельских застройщиков в Белгородской области назвали "суперльготами". Местные власти приняли решение выдавать кредит в размере трех миллионов рублей всего под один процент годовых на 15 лет для строительства дома в одном из вымирающих селах. Получить деньги смогут молодые семьи, желающие туда переехать. Первые три года, пока новоселы будут строиться и обживаться, ни рубля в качестве возврата долга или процентов по нему они платить не должны. Более того, после появления в семье первого ребенка из кредита вычтут миллион. На ту же сумму кредит уменьшится после рождения второго малыша. А с появлением третьего - долг простят полностью! В других регионах подобное льготное кредитование еще не применялось.

Начнут с Ватутина

Зачем властям потребовалась такая программа? Все просто. Так решили возрождать села, которые "имеют историко-культурное значение для региона". Именно такая формулировка содержится в постановлении губернатора области, утверждающем новый проект.

Согласно документу, средства будет выделять Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Получить их смогут молодые белгородцы, которые живут на территории области не менее года, имеют профессию и постоянный доход, а также не являющиеся банкротами

Инициатива льготного кредитования сельских застройщиков возникла неслучайно. Все началось с посещения села Ватутино региональными чиновниками. Малая родина Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина, к слову, до 1958 года носившая название Чепухино и переименованная в честь полководца, сегодня представляет собой пару улиц с 27 жилыми домами да мемориальным домом-музеем. Большинство ватутинцев уже пенсионеры, которые как раз и беспокоятся, что село вымирает. Говорят, если бы здесь появилась хоть какая-то инфраструктура, хотя бы небольшая гостиница для туристов, которые с удовольствием приезжают не только посмотреть на небольшую "хатку", в которой родился генерал армии Ватутин, но и полюбоваться меловыми горами, живописными берегами речушки да и просто подышать свежим воздухом, село бы ожило. Однако гостиницу надо строить, туристов - привечать, а делать это некому. Сначала нужны люди. Вот поэтому власти и сформировали такое "пакетное предложение" для новых застройщиков. Если в Ватутине система сработает, то опыт можно распространить и на другие села.

Воплощение мечты

Инициатива вызвала противоречивые отзывы. Скептики назвали предложение заманчивым, но лишенным всякого смысла. Кто поедет в живописную глушь? Как через три года отдавать три миллиона, если дети не родятся - работы-то нет... Однако в районной администрации неожиданно получили шквал звонков: "А как можно принять участие в программе?"

Сергей Коюшев подал документы одним из первых.

Если в Ватутине система сработает, то опыт распространят и на другие села Белгородчины

- Вот вы спрашиваете, зачем это мне? - усмехается он. - Да просто хочется жить! Понимаете? Жить! Сейчас мы с женой и ребенком в родительском доме в селе неподалеку от Ватутина теснимся. Конечно, неплохо, но нам, молодым, хочется свое жилье. Я слесарь, супруга - в местном магазине продавец. Но мы с удовольствием бы переехали, построились, с работой - разберемся. Вот стали говорить - мол, нет там ничего. Я не знаю, что людям надо: электричество, вода, дорога - есть. Связь, конечно, плохая, ну так нам уже пообещали вышки поставить. Супермаркетов нет! Ох, тоже мне беда! Да как раз хорошо - покой и тишина, нет суеты, и можно не беспокоиться, что дети ушли играть на улицу. Мы так сами росли. И совсем не отрезано село от мира. Маршрутка ходит регулярно, да и почти у каждого во дворе хоть какая-то машина да есть.

Сергей извиняется за эмоциональность, но спокойно говорить даже о перспективах строительства собственного дома не может.

- Сейчас на каждом углу предлагают: берите в банке кредит на строительство жилья, - рассуждает он. - Но простите, я возьму деньги, еще ничего не построю на них, а мне уже нужно отдавать больше. С первого же месяца. Строиться, содержать семью, да еще банку переплачивать? Кто на это решается - бедные люди!

У семьи Котовых ситуация похожая, а объявленную в области программу для кредитования застройщиков на селе супруги и вовсе посчитали ответом на их мечты.

- О том, что можно переехать в Ватутино, мы узнали из соцсетей, - рассказывает Виктория Котова. - Муж мне переслал ссылку. А буквально недели две до этого мы, жильцы родительской квартиры в райцентре Валуйки, мечтали с ним: вот как хорошо иметь собственный домик в деревне. Пусть маленький, а свой. И чтоб родители к нам в гости приезжали. Помечтали-помечтали - и хоп! Можно документы подавать.

Сейчас Виктория с улыбкой рассказывает о том, как воспринял новость о предстоящем переезде в Ватутино девятилетний сын Иван.

Средства на программу выделят из резервного фонда правительства области

- Мы туда поехали, и он заладил: "Не хочу в эту деревню, тут интернет плохой!" А мы говорим: да ладно тебе, станем жить - появится интернет. Уже ведь сказали нам, что инфраструктура будет, было бы для кого, - говорит Виктория. - Меня же приятно удивило другое. До Валуек, да что там - до школы, где сын учится, от Ватутина 20 минут на машине. Мы порой от дома своего дольше едем, потому что пересекаем железнодорожный переезд. А он часто, как назло, закрыт. Так что все для нас складывается удачно.

Убрали "ценз оседлости"

В администрацию семьи уже предоставили "простенький" пакет документов: копии паспортов, справки с места работы и, конечно, заявление. В правительстве области решили, что первые дома начнут строить уже в нынешнем году. И пока по программе выделят средств (скорее всего, из резервного фонда) всего на 10-15 участников. Депутаты облдумы, в свою очередь, сразу одобрили поправки в законодательство, позволяющие давать землю в безвозмездное пользование на время строительства дома. Первый заместитель губернатора Валерий Шамаев, представлявший на сессии проект закона, отметил, что впервые в регионе решились убрать так называемый "ценз оседлости" сроком в один год. Теперь получается, что землю смогут получить и только приехавшие в область люди, главное - чтобы они сразу же зарегистрировались здесь по месту жительства или пребывания.

- Проанализировав правоприменительную практику закона и наблюдая повышенный интерес к этим населенным пунктам, мы предлагаем сделать условия более лояльными, - отметил чиновник, напомнив о том, что нормы, позволяющие получить землю на таких же условиях, в подобных селах уже действуют для медиков, ветврачей и зоотехников, учителей и сотрудников учреждений культуры, лесничих.

Пока не в каждом селе можно получить суперльготный кредит, однако, если власти увидят растущую потребность, - программу могут "развернуть" до необходимых масштабов.

Жить в квартирах белгородцы за десятилетия программы поддержки индивидуального жилищного строительства уже отвыкли, есть даже слоган: "На Белгородчине модно жить в собственном доме". Теперь, возможно, к нему добавится уточнение - "в собственном доме на селе".

А как у соседей?

В Липецкой области проблему строительства индивидуального жилья обозначили многодетные семьи, давно получившие участки для возведения домов. Шли годы, но никто на выделенной земле не построился. Липчане заявили, что начать работы попросту невозможно из-за отсутствия дорог и инженерных коммуникаций. Помимо этого, на строительство нужны большие средства, а в многодетных семьях лишних денег нет. Те, кто пробовал получить кредит на эти цели в банках, назвали попытки безуспешными, ведь специального продукта для ИЖС в финорганизациях попросту не было.

Ситуация изменилась после вмешательства властей. Теперь под Липецком отсыпают дороги в будущем микрорайоне ИЖС: первая стройка там уже начата. Вместе с одним из банков наконец создали кредитный продукт, способный стать решением проблемы с финансированием многодетных семей. Сначала кредит будет выдан под 12 процентов годовых - до тех пор, пока у семьи не появится залог в виде построенного дома. Потом ставка может снизиться вдвое, чтобы нагрузка не превышала желаемый процент стандартной ипотеки. Пока именно отсутствие залогового имущества называлось главным препятствием для кредитования. Дома для многодетных под Липецком предложено строить с использованием технологий быстрого возведения. Это позволит не переплачивать за выданные банком кредиты.