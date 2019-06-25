На построенном в Ярославле предприятии запущено производство оригинального лекарственного препарата микронизированного прогестерона, одного из особо значимых для современного акушерства и гинекологии и входящего в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Besins Healthcare, штаб-квартира которой находится в Монако, - один из мировых лидеров в производстве инновационных препаратов для мужского и женского здоровья. За 135 лет своей истории компания завоевала безупречную репутацию эксперта, ее продукция представлена в 150 странах мира, а предприятия и исследовательские центры расположены в Европе, США, Юго-Восточной Азии. С нынешнего года - и в России.

Оригинальный препарат микронизированного прогестерона, который будет теперь производиться в Ярославле, впервые был выпущен Besins Healthcare более 35 лет назад. Его эффективность подтверждена многочисленными исследованиями, последнее из которых было опубликовано в мае 2019 года.

Особенность микронизированного прогестерона - идентичность человеческому гормону. Поэтому препарат активно используется для коррекции состояний дефицита прогестерона в десятках стран мира. Он применяется при терапии бесплодия, подготовке и сохранении беременности на всех ее этапах (при своевременном назначении по медицинским показаниям, определенным в Инструкции по медицинскому применению).

В репродуктивной медицине, при недостатке собственного гормона в организме женщины, применение микронизированного прогестерона способствует снижению риска потери плода на ранних сроках, а также предупреждению преждевременных родов. Применение микронизированного прогестерона способствует сохранению здоровья женщины как в молодом, так и в зрелом возрасте.

Благодаря мягкой желатиновой капсуле, в которой находится прогестерон, препарат можно назначать как перорально, так и вагинально, в зависимости от показаний, клинической ситуации и потребности пациентки.

- Для нас это не только коммерческая миссия. Это миссия человеческая, - сказал на торжественной церемонии открытия завода собственник компании Антуан Безен. - Мы надеемся, что вносим свой скромный вклад в сохранение здоровья всех людей на земле. Мы безгранично верим в потенциал развития российского рынка и в то, что наше присутствие на этом рынке будет полезным.

Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова назвала открытие нового предприятия "большим шагом на пути к лекарственной независимости России". По ее словам, это - успешный пример практической реализации программы импортозамещения.

Построенное предприятие - пример исключительно четкого взаимодействия правительства Ярославской области, его инвестиционного блока и самого инвестора: в ноябре 2016 года между сторонами было подписано соглашение о строительстве завода, а в феврале 2019-го на заводе уже начался выпуск валидационной серии препарата микронизированного прогестерона. Гендиректор российской компании - ООО "Безен Хелскеа РУС" Ольга Волкова назвала условия для инвесторов оптимальными, а инвестиционный климат в регионе комфортным для развития.

- Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, областной департамент инвестиций и промышленности, Корпорация развития были с нами в процессе всего строительства, при согласовании всех документов. Все было сделано в сжатые сроки и на высочайшем уровне, - поделилась впечатлением от сотрудничества Ольга Волкова.

Коммерческий выпуск препарата микронизированного прогестерона начнется во второй половине 2019 года после завершения всех разрешительных процедур. Планируется, что на предприятии будут выпускать до десяти миллионов упаковок препарата в год, обеспечивая не только потребность в препарате российского рынка, но и рынков стран ЕврАзЭС. В перспективе, по словам Антуана Безена, возможно расширение линейки продукции, дополнительные производственные площади для этого на предприятии есть.

Мнения

Лейла Адамян, академик РАН, заместитель директора по науке Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный акушер-гинеколог России:

- Этот препарат крайне актуален и важен. Сегодня мы добились серьезного снижения материнской и младенческой смертности, проводится очень много процедур экстракорпорального оплодотворения. При этом, к сожалению, увеличивается возраст первородящих женщин, а чем старше будущая мать, тем больше у нее возникает проблем в течение беременности. С пуском предприятия в Ярославле мы сможем производить лекарство, которое поможет женщинам решить многие из этих проблем. Я как акушер-гинеколог с 48-летним стажем очень рада, что мы внедряем именно тот препарат, который сейчас крайне необходим. Это огромный шаг на пути к повышению рождаемости. Это много счастливых семей и здоровых детей.

Дмитрий Гурьев, главный врач областного перинатального центра Ярославской области, главный акушер-гинеколог Ярославской области:

- Нам удалось добиться реального снижения числа преждевременных родов и младенческой смертности благодаря внедрению программы профилактики с применением препарата микронизированного прогестерона. С 2012 года мы начали использовать оригинальный микронизированный прогестерон у женщин, находящихся в группе риска. За пять лет реализации программы на 40 процентов снизили частоту преждевременных родов до 28 недель за счет более позднего родоразрешения.