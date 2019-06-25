В июне столичный регион побил рекорд по энергопотреблению

Энергетики зафиксировали рекорд потребления электроэнергии в московском регионе. Об этом сообщает Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра.

Так, 21 июня 2019 года в 11.00 при температуре воздуха на улице +23,8 потребление мощности в энергосистеме Москвы и Подмосковья достигло значения 13052 МВт, что на 257 МВт превысило максимум потребления энергосистемы в летний период трехгодичной давности, установленный 2 августа 2016 года.

Как поясняют в региональном диспетчерском управлении энергосистемами Москвы и Московской области, в числе основных факторов повышения потребления мощности - высокая температура наружного воздуха в течение длительного времени, расширение использования климатической техники. Несмотря на достигнутые мощности, аварийных ситуаций в энергосистеме региона не зафиксировано.