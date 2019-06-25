В Коломенском появился "умный" прокат детских колясок

Впервые в России появился "умный" прокат детских колясок. В московском парке-заповеднике "Коломенское" их теперь можно брать просто с помощью приложения. То есть все работает точно так же, как и каршеринг. Корреспондент "РГ" с семьей отправился в выходные на "тест-драйв" и одним из первых составил представление о новом "родительском" сервисе.





Проект для нас

В ежедневной газете мы уже писали, что такой сервис вот-вот должен заработать. Нужен он в первую очередь тем, кто любит гулять с ребенком не на площадке возле дома, а в парках. В Москве почти все они (может, за исключением сада "Эрмитаж") довольно протяженные. Например, то же Коломенское - 390 га, почти как 800 футбольных полей. Место живописное, сюда едут со всей столицы. Причем чаще всего на метро, чтобы не стоять в пробках. Если едешь с ребенком, придется брать с собой коляску. Ведь малыш до 5 лет просто не сможет выдержать часовую прогулку (пробежку, попрыжку) на ногах. Тащить коляску в транспорт - всегда проблема. Даже в Москве, где можно заказать сопровождение в метро. Но до входа в подземку еще надо добраться! Сначала выносишь коляску с балкона, потом корячишь в лифт, потом на улицу. А там - новые неудобства. Нам, например, в Отрадном, чтобы добраться до метро "Бибирево", коляску приходится тащить через железную дорогу. И такие препятствия наверняка есть в каждом районе. Поэтому было бы очень удобно, чтобы во всех парках были прокатные коляски. Именно так и решил Константин Манцуров, основывая самую первую компанию по сдаче колясок в аренду, сам отец двоих детей.

Сначала в Мосгордуме обсуждали, где и как лучше запустить невиданную доселе услугу. Все вроде соглашались: да, проект хороший, но кое-какие сомнения оставались. Первым откликнулся музей-заповедник "Коломенское". "Этот проект для нас! - сказала замдиректора Ирина Кузнецова. - У нас огромный ландшафтный парк, многие семьи с детьми не едут сюда именно из-за этого". А между тем здесь есть развлечения для самых маленьких: и веревочный "Панда-парк", и площадки, и мини-городок аттракционов. Но вот добраться туда без коляски и впрямь нереально. Все это далеко от входов. Когда "шеринг" колясок запустили, люди сразу им живо заинтересовались, первые арендаторы нашлись мгновенно. С 1 июня сервис заработал в тестовом режиме, а теперь - на постоянной основе.

Код экономии

Действует все это так же, как и другие "шеринговые" сервисы. Нужно скачать приложение Rusharing и зарегистрироваться. Прислать фото с паспортом, селфи с ним, заполнить небольшую анкету. На это уйдет не больше пяти минут. Пользоваться прокатом можно сразу же. Стойка с колясками в Коломенском находится у главного входа с проспекта Андропова. Собственно, это не коляски даже, а каталки, рассказала гендиректор компании-провайдера сервиса в Москве Регина Жукова. В отличие от "классической" прогулочной коляски, "шеринговые" - довольно легкие. Правда, ребенок в ней может только сидеть, спать не получится. Зато это упрощает уход за ними. Группе техподдержки достаточно протереть сиденья антибактериальным составом. А для прогулочных колясок пришлось бы еще предусмотреть как минимум одноразовые пеленки.

Сервис совсем новый, о нем еще мало кто знает. Тем не менее несколько колясок к нашему приходу (а было это примерно в 11.00) кто-то уже взял. Удобно, что на стойку нанесен QR-код и можно тут же скачать приложение. "Люди постепенно понимают, что шеринговые сервисы удобны, - отмечает Регина. - Гораздо удобнее брать машину, коляску, самокат в аренду, чем обслуживать свой". Это к тому же еще и выгоднее. Недавно мы с женой продали коляску, из которой Саша выросла, за семь тысяч. Покупали за 30 всего три года назад.

Тест-драйв

"Наши каталки подходят детям от 1 до 5 лет, - продолжает Регина. - Для каждого возраста свой размер". Трехлетнюю дочку Сашу мы с женой Натальей довольно легко усадили. Ей коляска-каталка понравилась с первого взгляда. Она действительно удобна, пристегнуть ребенка можно легко, так же, как и в автокресле. Положение ручки, за которую нужно везти коляску, меняется. "Было бы еще лучше, если бы она регулировалась по высоте", - считает мама Наталья. Но в целом конструкция маневренна и легко управляема. Мы гуляли по парку с этой коляской, наверное, часа 4. Она одинаково уверенно едет и по ровному асфальту, и по плитке.

А за обедом в местном кафе выявилось еще одно удобное свойство "шеринговой" каталки: она идеально заменяет детский стульчик, ровно примыкает к краю стола. Сдать коляску легко: ты даже видишь, как запирается замок, не приходится несколько раз вставлять каталку в слот, как это иной раз бывает, например, с прокатными велосипедами. "Пока этот сервис работает только по выходным, - уточнила Регина Жукова. - Прокатные коляски сегодня доступны только в Коломенском, но мы планируем запустить его и в других парках, в том числе на ВДНХ. Там же, кстати, планируем открыть и "шеринг" самокатов".

Потестировать сервис в Коломенском самостоятельно вы сможете хоть в ближайшую субботу. А уже с июля, как планируют разработчики, "шеринг" колясок будет работать не только по выходным, но и по будням. А буквально через пару недель такой же "умный" прокат каталок должны открыть и в "Царицино".

Кошелек

Тарифы "умного" проката

1 час - 99 руб.

3 часа - 199 руб.

24 часа - 599 руб.

Кстати

Какой еще "шеринг" есть в Москве

Каршеринг - автомобили в поминутную аренду. Сейчас в столице работают 16 фирм. Предоставляются машины различных марок - от Lada до BMW. Есть авто с детскими креслами.

Велопрокат - "умная" аренда велосипедов на сутки, месяц или сезон. В этом году количество байков достигло 5120, их можно брать и оставлять на 530 станциях.

Кикшеринг - прокат самокатов. В городе уже четыре компании, предоставляющие в краткосрочную аренду и электрические, и простые самокаты. Готовится к запуску пятый оператор.

Прокат электроскутеров. Этот проект в Москве заработал в прошлом году, но тогда было доступно лишь 10 байков. В нынешнем сезоне, как ожидается, их будет 100. Пока о старте проката официально не объявляли. Отметим, что арендаторам понадобятся права соответствующей категории.

В ближайшее время одна из компаний каршеринга готовится запустить прокат легких катеров, для управления которыми не потребуется специального документа. Но через приложение маломерное судно можно будет только забронировать. Просто так пойти по Москве-реке не получится: обязательны инструктаж оператора и личная встреча с представителем компании.