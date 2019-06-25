В Костромской области раскрыли убийство 16-летней давности

В Костромской области вычислили подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки, которое произошло 16 лет назад. Об этом сообщает прокуратура области.

По версии следствия, в мае 2003 года в Судиславском районе Костромской области местные жители нашли растерзанное тело 16-летней девушки. Как выяснили эксперты, перед смертью жертва подверглась сексуальному насилию, а затем ее зарезали ножом. Несколько лет преступление оставалось нераскрытым.

- С места происшествия был изъят биологический материал, принадлежащий злоумышленнику и пригодный для сравнительных генетических экспертиз, - рассказали в прокуратуре.

Вычислить подозреваемого удалось после того, как его генетический материал попал в банк данных по делу об изнасиловании другой несовершеннолетней девушки. Когда эксперты сопоставили ДНК биологических следов, обнаруженных на месте убийства в Судиславском районе, то они совпали с ДНК обвиняемого.

По данным прокуратуры, после сбора всех улик и доказательств обвинение в изнасиловании и убийстве 16-летней давности предъявили 52-летнему жителю Островского района Костромской области.

Следователи полагают, что ночью 10 мая 2003 года пьяный злоумышленник напал на девушку в Судиславском районе и изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления и отомстить жертве за яростное сопротивление, насильник пять раз ударил девушку ножом в шею и грудь. От полученных ран она погибла на месте.

Как уточнили в облпрокуратуре, расследование дела завершено. Материалы направлены в Костромской областной суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.