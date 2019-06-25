В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды

В последние дни из-за жаркой погоды значительно увеличилось потребление воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, не только москвичи стали больше выпивать воды и расходовать для хозяйственных нужд, но и городские службы увеличили расход на полив и орошение улиц. В результате потребление воды в Москве с 4 по 20 июня составило в среднем 2765,9 тысяч кубических метров в сутки. Для сравнения, в прошлом году за этот же период цифра была - 2615,8 тысяч кубометров, то есть больше на 150 тысяч кубометров в сутки или на 5,7%.

"В этом году на полив улиц уходит 82,7 тысяч кубических метров в сутки, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, когда уходило 48,4 тысяч кубических метров в сутки", - отметил Бирюков.

Он добавил, что для заправки поливомоечной техники в городе действуют 455 пунктов, из них в этом году дополнительно смонтированы 165 пунктов.