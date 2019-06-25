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25.06.2019 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве произошел крупный природный пожар

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы произошел крупное возгорание травы. Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, инцидент произошел в поселке Терехово. Фактически это деревня, где не очень много жилых строений. Угрозы распространения огня на них не было, отмечают в главке.

На востоке Подмосковья продлен наивысший класс пожарной опасности

На место немедленно прибыли четыре пожарных расчета и столько же поливальных машин. С воздуха природный пожар тушили вертолеты. Чтобы не допустить распространения огня, часть поля вспахали. Пожар уже удалось ликвидировать. На месте работает лаборатория, эксперты берут пробы воздуха.

Отметим, что место, где произошел пожар, является уникальным. Терехово - опустевшая деревня, которая фактически входит в состав Москвы, но при этом не застраивается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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