В Москве задержан серийный "грабитель с газировкой"

В центре столицы задержан мужчина, которого подозревают в серийных ограблениях горожан, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

Слухи об этих преступлениях поползли по интернету еще в понедельник. Сообщалось, что все ограбления совершались по одной и той схеме.

Мужчина знакомился с людьми на улицах и в барах, а потом "угощал" их отравленными прохладительными напитками. Когда потерпевший терял сознание, преступник отбирал все деньги и ценности. Злоумышленник стал известен как "отравитель с газировкой".

По сведениям агентства, подозреваемый задержан в Басманном районе. У него изъяты свертки с порошком, вещество отправили на экспертизу. С задержанным работает полиция. Он может быть причастен, как минимум, к 20 подобным преступлениям.