В Москве застрявшую на балконе кошку спасали шесть спасателей

Шесть спасателей и техника были задействованы при спасении кошки, застрявшей во время падения в перекладинах лоджии. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной опасности Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Речников в Южном округе столицы. Кошка свалилась с балкона на 7 этаже и застряла в пространстве между перилами лоджии и полом на 6 этаже.

Для ее вызволения были вызваны сотрудники СпасРезерва. Прибывшие спасатели осмотрели место происшествия и приняли решение расширить пространство лоджии с помощью мерлана, после чего вытащили животное.