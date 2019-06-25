В павильоне МЦД москвичей научат правильно варить кофе

В День молодежи 27 июня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) расскажут о здоровом образе жизни и проведут мастер-класс по приготовлению кофе. Об этом рассказали в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, в 17:30 в павильоне начнется лекция "ЗОЖ через молодежь!", а в 19:30 пройдет еще одна лекция на тему "Современные виды профилактики - нейрохакинг и биохакинг". Гостям павильона расскажут о том, как стать более здоровым с помощью гаджетов и о том, как "взломать" свой организм и остановить процесс старения.

В 18:30 в павильоне начнется мастер-класс от профессиональных бариста - судей международного чемпионата по обжарке кофе. Посетителей павильона научат выбирать качественный кофе, правильно его заваривать разными способами: с помощью пуровера, френч-пресса или турки.

"Половина посетителей павильона - молодые люди, которых интересует не только транспортная тема, но и здоровый образ жизни, именно поэтому мы решили посвятить День Молодежи в павильоне теме здоровья. Павильон открыт полгода назад, но за это время его успели посетить более 90 тысяч человек, здесь проведено более 200 экскурсий и более 40 мероприятий", - рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Напомним, что павильон МЦД находится на площади Киевского вокзала, часы работы с 9:00 до 21:00.