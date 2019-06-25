В школах внедрят принципы бережливого производства

Впервые в России принципы бережливого производства стали внедряться в образование. Уникальный эксперимент проходит на базе московской школы N 1474.

Пилотный проект называется "Комфортная школа", и реализуют его в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". "Для промышленности наши коллеги обучают специалистов в регионах, а они уже приходят на конкретный объект. Таким объектом может быть и школа. Каждая из них уникальна, но в каждой можно добиться улучшений, в результате которых ученики и учителя получат больше времени на обучение и отдых", - отметил министр экономического развития Максим Орешкин (кстати, выпускник школы N 1474).

Улучшения в школе стартуют с турникета. Как рассказывает гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, потоки детей, проходящих по пропускам, и тех, кто их забыл, разделили. Оформление разового пропуска не задерживает других детей. В будущем пропуск можно будет "записать" на смартфон, финально уменьшив проблему забывчивых. Также с 18 до 32 квадратных метров увеличили зону переобувания - тоже против "пробок". А сразу за входом, как в аэропорту, повесили табло с расписанием уроков. Чтобы на него взглянуть, не нужно делать крюк. На этом каждый ученик экономит по минуте в день.

Еще целых 16 минут экономится на переходе учеников между кабинетами. Классы разделены на универсальные, где можно провести несколько уроков, и профессиональные, где такой подход снижает недозагрузку. Разработана система цветовой навигации по этажам и типам помещений. Даже на кулере есть датчик уровня воды: он экономит время, которое ученик тратит на поход к другому кулеру.

Только на переходах учеников между кабинетами экономится 16 минут в день

Четыре маленьких гардероба в школе объединяют в два, но с разными дверями на вход и выход. В столовой менее посещаемую буфетную зону объединили с раздачей, чтобы работник буфета помогал и с основными блюдами. А если не хватает подносов, то когда их остается пять, сигнал об этом поступает туда, где моют посуду. Так исчезают очереди.

В библиотеке не нужно ждать, когда библиотекарь проверит, есть ли книга в наличии: благодаря системе штрих-кодирования об этом можно узнать прямо в "личном кабинете" ученика, заказать книгу и забрать ее. Выработаны стандарты содержания от классов до шкафов в учительских, что облегчает уборку. Бумажные договоры на дополнительные услуги для учителей и родителей заменили на договоры с СМС-подписью (кроме времени и места для хранения, это экономит примерно 200 тысяч рублей на печати). Автоматизирована подача заявок на внутренние услуги: теперь, чтобы заказать карандаши, не требуется идти в другой кабинет. Все эти меры экономят каждому ученику по 27 минут в день (или 9,5 учебных дня за год), а учителю 34 минуты в день и 12 рабочих дней в год.

"Небольшими средствами можно достичь очень большого результата", - отметила министр просвещения Ольга Васильева. Она пошутила, что если бы каждый министр российского правительства привел бы в порядок свою школу, "дело бы пошло веселее". По словам Орешкина, проект "Комфортная школа" может стартовать по всей России с 2020 года.