Порядок начисления платы за вывоз бытовых отходов в столице Черноземья предложили пересмотреть активисты ОНФ. По их наблюдениям, расходы жильцов многоэтажек с начала года увеличились на 40 процентов, хотя власти специально "колдовали" с формулой, чтобы роста нагрузки на граждан не произошло. Между тем в ряде сел Воронежской области цивилизованный вывоз мусора пока не налажен в принципе.

Плюс-минус кубометр

Тариф для населения столицы региона и нескольких соседних районов, объединенных в один "мусорный" кластер, утвердили в начале 2019 года. Согласно февральскому приказу департамента ЖКХ и энергетики, плата за вывоз ТКО для хозяев индивидуальных домов рассчитывается с учетом норматива накопления отходов и количества жильцов. Для квартир в многоэтажках - исходя из площади помещений и фактического объема мусора, убранного с контейнерной площадки конкретного дома.

- Власти обещали ограничить рост платы за ТКО 20 процентами. Но эффект получился обратным: жильцы многоквартирных домов стали отдавать за услугу минимум на 40 процентов больше, чем раньше. Потому что не было учтено состояние инфраструктуры. В частном секторе мест для сбора отходов недостаточно, и мусор оттуда несут в баки рядом с многоэтажками, - рассказал глава регионального исполкома ОНФ Никита Панов. - Так сложилось, например, в доме N 8 на улице Шишкова. С нового года его жильцы платят за себя и за соседей из коттеджей. Начисления выросли с четырех до семи рублей за квадратный метр. Едва ли возможно закрепить места накопления ТКО за конкретными домами. Нужно установить в Воронеже единую формулу для расчета платы за вывоз ТКО независимо от типа дома.

Свалке - быть?

В департаменте ЖКХ и энергетики региона предлагают все-таки поставить в частном секторе баки для мусора, а не переделывать порядок начислений. Сегодня нормативы для индивидуальных домов ниже, и людям по ним платить выгоднее. С человека выходит около 98 рублей в месяц. В многоэтажках выгоднее платить за фактический объем (если его не увеличивают посторонние лица).

К слову, места для мусорных баков в Воронеже выглядят удручающе. Примерно четверть, по данным чиновников, "не имеет признаков контейнерной площадки": ржавые емкости стоят на земле, не огорожены, рядом валяется хлам. Около 80 процентов площадок непригодно для внедрения раздельного сбора мусора.

Власти обещали ограничить рост платы за вывоз твердых коммунальных отходов 20 процентами. Но эффект получился обратным

У жителей Першина, что в Нижнедевицком районе, нет и такого "сервиса". Санкционированная свалка на въезде в село официально закрыта, но мешки туда подбрасывают почти каждый день. Зарастают мусором и ближайшие овраги. Органику закапывают в огородах.

По словам жителей, регулярный вывоз ТКО не организован, приходится вызывать частного перевозчика. Один рейс машины обходится в 1200 рублей, поэтому люди копят пакеты с отходами, чтобы разом сдать побольше.

Регоператор по обращению с отходами - ОАО "Экотехнологии" - начинает нести ответственность с того момента, как они попадают в грузовик. В компании заверили "РГ", что будут вывозить мусор из Першина, когда там появятся места накопления ТКО, включенные в территориальную схему. Кстати, в Воронежской области есть и другие поселения, которые в эту схему не вошли. То есть законных оснований забирать оттуда отходы у регоператора нет.

Создание и содержание площадок для ТКО - в полномочиях местных властей. В сельской администрации заверяют, что на улицах Першина планируется оборудовать 15 площадок, установив 29 баков. Однако денег на это в бюджете села нет. Очевидно, что нет шансов изыскать в нем и средства на уборку стихийных свалок.

Грозят пальцем

Подобная проблема стоит перед многими поселениями.

- С мелкими очагами захламления - грубо говоря, в лесополосах и оврагах - разбирается регоператор, - объяснил гендиректор ОАО "Экотехнологии" Михаил Батищев. - Если объем мусора больше кубометра, мы в течение пяти дней уведомляем владельца участка о наличии несанкционированной свалки. Далее у него есть месяц на то, чтобы ликвидировать ее либо поручить это нам. В противном случае мы убираем мусор и выставляем собственнику счет. Хорошо, если земля в частной собственности. Но в основном участки в ведении муниципалитетов, чей бюджет очень ограничен. Ведем переговоры... Вдобавок на свалках встречаются не только коммунальные отходы, но и строительные, биологические и сельскохозяйственные - которыми мы заниматься не должны.

На органы местного самоуправления по закону возложена и уборка крупных свалок, которые образовались до первого января 2019 года.

- Видимо, затраты надо включать в нацпроект "Экология". В муниципалитетах средств на это не появится... - признала замглавы департамента природных ресурсов и экологии Галина Воробьева. - В рамках нацпроекта мы до 2024 года предлагаем рекультивировать 24 несанкционированные свалки и построить 21 полигон ТКО. Были также планы построить 16 мусоросортировочных комплексов, но соответствующие субсидии на 2019 год у региона были отозваны.

Пока же наличие нелегальных свалок в районах области становится поводом погрозить пальцем местным чиновникам. Недавно прокуратура выявила 15 очагов захламления площадью около 16 соток в Грибановском районе.

Прямая речь

Сергей Трофимов, начальник отдела департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области:

- Резкого сбоя вывоза ТКО в Воронежском кластере после перехода на новую систему не произошло, хотя проблемы возникали и кое-где до сих пор не решены. Не было и резкого повышения платежей. Правда, надо иметь в виду: чтобы максимально снизить тариф для населения, из него были исключены затраты на ликвидацию несанкционированных свалок и инвестиционная составляющая.

Тяжело продвигается процесс заключения договоров между регоператором и владельцами нежилых помещений. Бизнесмены не идут на контакт и сами создают себе трудности. Ведь в договоре можно прописать оплату по фактическому накоплению отходов, а так, по умолчанию, юрлица платят по нормативу и жалуются на слишком большие, по их мнению, суммы начислений. Совсем немного соглашений заключено у регоператора и с садоводческими товариществами. А значит, непонятно, как вывозить мусор из дачных кооперативов: где он там складируется, как его забирать...

Сегодня обязанность оплачивать вывоз ТКО и заключать соглашение с регоператором у граждан и юрлиц есть, но ответственность за ее неисполнение не предусмотрена. Поэтому федеральную нормативную базу нужно доработать.

Идут своим путем

В Воронежской области есть семь кластеров, где "мусорная" реформа еще не заработала. Основное препятствие - нехватка полигонов ТКО. Чтобы тариф на вывоз мусора оказался хотя бы не выше, чем в Воронеже, транспортное плечо должно быть менее 70 километров. В области же есть населенные пункты, откуда до ближайшего полигона - все 200. Если их завтра перевести на "цивилизованную" схему обращения с ТКО, плата будет запредельной.

- Надо подумать, целесообразно ли устанавливать регоператору единый тариф на весь кластер, - призвал глава самого крупного в Воронежской области - Россошанского - района Юрий Мишанков. - У нас плата для населения ниже, чем в соседней Ольховатке. Так зачем ее уравнивать и злить людей?.. Странно также, что договоры с местными фирмами по вывозу отходов планируется заключать лишь на год (это мешает планировать бизнес). Хотя регоператор для кластера выбран на 10 лет.

В Россоши уже год как есть три площадки раздельного сбора ТКО во дворах - с емкостями для стекла, бумаги и пластика. Еще три оборудуют в 2019-м. В районе свой мусоросортировочный комплекс.

- Но отсутствие гарантированного рынка сбыта вторсырья ставит под вопрос сам смысл разделения отходов. Без этого реформа сведется к росту платы для населения, - подчеркнул Мишанков. - Сейчас у нас в районе не хватает контейнерных площадок - ими обеспечено 26 процентов сел (в остальных есть места накопления отходов). Для соблюдения санитарных норм нам надо установить 5100 контейнеров - это более 90 миллионов рублей! Без софинансирования не потянем ни баки, ни тем более новый полигон ТКО. Там только на подготовку проектно-сметной документации надо 12 миллионов. Действующий полигон заполнен на 93 процента. А новая схема предполагает, что мусор туда повезут еще из двух районов...

Нет резона причесывать под одну гребенку с соседями и районы Лискинского кластера. Он лидирует по количеству полигонов ТКО, отметила Галина Воробьева:

- В Лискинском районе два, в Острогожском и Каменском - по одному. Надеемся, появится свой полигон и под Бобровом. Можно определить регоператора в каждом районе, чтобы не повышать плату для населения.

Лискинский район уникален тем, что сбор ТКО там производится без контейнеров. Мусоровоз проезжает по частному сектору раз в неделю, по кварталам с многоквартирными домами - дважды в день, сообщил замглавы района Владислав Щелоков:

- Бытовые отходы грузятся непосредственно в кузов. Вывозом и захоронением ТКО занимаются муниципальные предприятия. Договоры заключены со всеми собственниками - и гражданами, и юрлицами. Резервы по мощности полигона есть, но чтобы уменьшить объем отходов, которые там лежат мертвым грузом, нужен сортировочный завод. Планируем в 2019 году начать проектирование, рассчитываем получить субсидию на строительство.

Справка "РГ"

В Воронежской области на 34 муниципальных образования приходится 17 лицензированных полигонов ТКО (четыре из них почти исчерпали ресурс и в ближайшее время будут закрыты), семь разрешенных свалок и 298 - несанкционированных. Комплексов по сортировке мусора - пять: два в окрестностях Воронежа, остальные - в Борисоглебском, Павловском и Россошанском районах. Готовится строительство еще одного такого заводика в Бобровском районе. Раздельно собирается - и то далеко не везде - ПЭТ-тара и пластик.