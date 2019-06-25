Плюс-минус кубометр
Тариф для населения столицы региона и нескольких соседних районов, объединенных в один "мусорный" кластер, утвердили в начале 2019 года. Согласно февральскому приказу департамента ЖКХ и энергетики, плата за вывоз ТКО для хозяев индивидуальных домов рассчитывается с учетом норматива накопления отходов и количества жильцов. Для квартир в многоэтажках - исходя из площади помещений и фактического объема мусора, убранного с контейнерной площадки конкретного дома.
- Власти обещали ограничить рост платы за ТКО 20 процентами. Но эффект получился обратным: жильцы многоквартирных домов стали отдавать за услугу минимум на 40 процентов больше, чем раньше. Потому что не было учтено состояние инфраструктуры. В частном секторе мест для сбора отходов недостаточно, и мусор оттуда несут в баки рядом с многоэтажками, - рассказал глава регионального исполкома ОНФ Никита Панов. - Так сложилось, например, в доме N 8 на улице Шишкова. С нового года его жильцы платят за себя и за соседей из коттеджей. Начисления выросли с четырех до семи рублей за квадратный метр. Едва ли возможно закрепить места накопления ТКО за конкретными домами. Нужно установить в Воронеже единую формулу для расчета платы за вывоз ТКО независимо от типа дома.
Свалке - быть?
В департаменте ЖКХ и энергетики региона предлагают все-таки поставить в частном секторе баки для мусора, а не переделывать порядок начислений. Сегодня нормативы для индивидуальных домов ниже, и людям по ним платить выгоднее. С человека выходит около 98 рублей в месяц. В многоэтажках выгоднее платить за фактический объем (если его не увеличивают посторонние лица).
К слову, места для мусорных баков в Воронеже выглядят удручающе. Примерно четверть, по данным чиновников, "не имеет признаков контейнерной площадки": ржавые емкости стоят на земле, не огорожены, рядом валяется хлам. Около 80 процентов площадок непригодно для внедрения раздельного сбора мусора.
У жителей Першина, что в Нижнедевицком районе, нет и такого "сервиса". Санкционированная свалка на въезде в село официально закрыта, но мешки туда подбрасывают почти каждый день. Зарастают мусором и ближайшие овраги. Органику закапывают в огородах.
По словам жителей, регулярный вывоз ТКО не организован, приходится вызывать частного перевозчика. Один рейс машины обходится в 1200 рублей, поэтому люди копят пакеты с отходами, чтобы разом сдать побольше.
Регоператор по обращению с отходами - ОАО "Экотехнологии" - начинает нести ответственность с того момента, как они попадают в грузовик. В компании заверили "РГ", что будут вывозить мусор из Першина, когда там появятся места накопления ТКО, включенные в территориальную схему. Кстати, в Воронежской области есть и другие поселения, которые в эту схему не вошли. То есть законных оснований забирать оттуда отходы у регоператора нет.
Создание и содержание площадок для ТКО - в полномочиях местных властей. В сельской администрации заверяют, что на улицах Першина планируется оборудовать 15 площадок, установив 29 баков. Однако денег на это в бюджете села нет. Очевидно, что нет шансов изыскать в нем и средства на уборку стихийных свалок.
Грозят пальцем
Подобная проблема стоит перед многими поселениями.
- С мелкими очагами захламления - грубо говоря, в лесополосах и оврагах - разбирается регоператор, - объяснил гендиректор ОАО "Экотехнологии" Михаил Батищев. - Если объем мусора больше кубометра, мы в течение пяти дней уведомляем владельца участка о наличии несанкционированной свалки. Далее у него есть месяц на то, чтобы ликвидировать ее либо поручить это нам. В противном случае мы убираем мусор и выставляем собственнику счет. Хорошо, если земля в частной собственности. Но в основном участки в ведении муниципалитетов, чей бюджет очень ограничен. Ведем переговоры... Вдобавок на свалках встречаются не только коммунальные отходы, но и строительные, биологические и сельскохозяйственные - которыми мы заниматься не должны.
На органы местного самоуправления по закону возложена и уборка крупных свалок, которые образовались до первого января 2019 года.
- Видимо, затраты надо включать в нацпроект "Экология". В муниципалитетах средств на это не появится... - признала замглавы департамента природных ресурсов и экологии Галина Воробьева. - В рамках нацпроекта мы до 2024 года предлагаем рекультивировать 24 несанкционированные свалки и построить 21 полигон ТКО. Были также планы построить 16 мусоросортировочных комплексов, но соответствующие субсидии на 2019 год у региона были отозваны.
Пока же наличие нелегальных свалок в районах области становится поводом погрозить пальцем местным чиновникам. Недавно прокуратура выявила 15 очагов захламления площадью около 16 соток в Грибановском районе.
Сергей Трофимов, начальник отдела департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области:
- Резкого сбоя вывоза ТКО в Воронежском кластере после перехода на новую систему не произошло, хотя проблемы возникали и кое-где до сих пор не решены. Не было и резкого повышения платежей. Правда, надо иметь в виду: чтобы максимально снизить тариф для населения, из него были исключены затраты на ликвидацию несанкционированных свалок и инвестиционная составляющая.
Тяжело продвигается процесс заключения договоров между регоператором и владельцами нежилых помещений. Бизнесмены не идут на контакт и сами создают себе трудности. Ведь в договоре можно прописать оплату по фактическому накоплению отходов, а так, по умолчанию, юрлица платят по нормативу и жалуются на слишком большие, по их мнению, суммы начислений. Совсем немного соглашений заключено у регоператора и с садоводческими товариществами. А значит, непонятно, как вывозить мусор из дачных кооперативов: где он там складируется, как его забирать...
Сегодня обязанность оплачивать вывоз ТКО и заключать соглашение с регоператором у граждан и юрлиц есть, но ответственность за ее неисполнение не предусмотрена. Поэтому федеральную нормативную базу нужно доработать.
В Воронежской области есть семь кластеров, где "мусорная" реформа еще не заработала. Основное препятствие - нехватка полигонов ТКО. Чтобы тариф на вывоз мусора оказался хотя бы не выше, чем в Воронеже, транспортное плечо должно быть менее 70 километров. В области же есть населенные пункты, откуда до ближайшего полигона - все 200. Если их завтра перевести на "цивилизованную" схему обращения с ТКО, плата будет запредельной.
- Надо подумать, целесообразно ли устанавливать регоператору единый тариф на весь кластер, - призвал глава самого крупного в Воронежской области - Россошанского - района Юрий Мишанков. - У нас плата для населения ниже, чем в соседней Ольховатке. Так зачем ее уравнивать и злить людей?.. Странно также, что договоры с местными фирмами по вывозу отходов планируется заключать лишь на год (это мешает планировать бизнес). Хотя регоператор для кластера выбран на 10 лет.
В Россоши уже год как есть три площадки раздельного сбора ТКО во дворах - с емкостями для стекла, бумаги и пластика. Еще три оборудуют в 2019-м. В районе свой мусоросортировочный комплекс.
- Но отсутствие гарантированного рынка сбыта вторсырья ставит под вопрос сам смысл разделения отходов. Без этого реформа сведется к росту платы для населения, - подчеркнул Мишанков. - Сейчас у нас в районе не хватает контейнерных площадок - ими обеспечено 26 процентов сел (в остальных есть места накопления отходов). Для соблюдения санитарных норм нам надо установить 5100 контейнеров - это более 90 миллионов рублей! Без софинансирования не потянем ни баки, ни тем более новый полигон ТКО. Там только на подготовку проектно-сметной документации надо 12 миллионов. Действующий полигон заполнен на 93 процента. А новая схема предполагает, что мусор туда повезут еще из двух районов...
Нет резона причесывать под одну гребенку с соседями и районы Лискинского кластера. Он лидирует по количеству полигонов ТКО, отметила Галина Воробьева:
- В Лискинском районе два, в Острогожском и Каменском - по одному. Надеемся, появится свой полигон и под Бобровом. Можно определить регоператора в каждом районе, чтобы не повышать плату для населения.
Лискинский район уникален тем, что сбор ТКО там производится без контейнеров. Мусоровоз проезжает по частному сектору раз в неделю, по кварталам с многоквартирными домами - дважды в день, сообщил замглавы района Владислав Щелоков:
- Бытовые отходы грузятся непосредственно в кузов. Вывозом и захоронением ТКО занимаются муниципальные предприятия. Договоры заключены со всеми собственниками - и гражданами, и юрлицами. Резервы по мощности полигона есть, но чтобы уменьшить объем отходов, которые там лежат мертвым грузом, нужен сортировочный завод. Планируем в 2019 году начать проектирование, рассчитываем получить субсидию на строительство.
Справка "РГ"
В Воронежской области на 34 муниципальных образования приходится 17 лицензированных полигонов ТКО (четыре из них почти исчерпали ресурс и в ближайшее время будут закрыты), семь разрешенных свалок и 298 - несанкционированных. Комплексов по сортировке мусора - пять: два в окрестностях Воронежа, остальные - в Борисоглебском, Павловском и Россошанском районах. Готовится строительство еще одного такого заводика в Бобровском районе. Раздельно собирается - и то далеко не везде - ПЭТ-тара и пластик.