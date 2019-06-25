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25.06.2019 21:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В центре истории

Владимиру Путину рассказали о развитии Тверской области
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
В тверской области сегодня один из самых низких показателей по уровню безработицы в России. Об этом во время разговора с Владимиром Путиным заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона также представил президенту обновленный генплан города Твери, предусматривающий сохранение исторического центра.
Игорь Руденя рассказал главе государства о решении сохранить исторический центр Твери. Фото: РИА Новости Игорь Руденя рассказал главе государства о решении сохранить исторический центр Твери. Фото: РИА Новости
Игорь Руденя рассказал главе государства о решении сохранить исторический центр Твери. Фото: РИА Новости

Во вторник Владимир Путин провел с Игорем Руденей рабочую встречу, на которой обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. "С ростом стоимости патента у нас количество выданных иностранцам патентов резко уменьшилось. И сегодня безработица составляет в Тверской области 0,6 процента, это один из лучших показателей", - сказал он. Глава региона также добавил, что более 20 тысяч местных граждан получили рабочие места. "Мы максимально движемся по пути восстановления наших рабочих мест за коренным населением", - подчеркнул Руденя. Он также сообщил, что выполняются все показатели средней заработной платы и все решения по исполнению президентских указов.

Путин проведет Госсовет по развитию автодорог

В целом, по словам Рудени, параметры консолидированного бюджета региона демонстрируют рост. Закрыты все коммерческие кредиты, которые были у региона.

Обсуждалось и развитие туризма в регионе. Владимир Путин поинтересовался у губернатора, будет ли в этом году интересным туристический форум "Реки России". Мероприятие пройдет в Завидово в Тверской области 2 июля. "Мы очень ждем вас, приглашали вас, хотим представить программу", - обратился Руденя к президенту и заметил, что в этом году форум будет особенно интересным.

Главный успех - уверенный рост промышленного производства в Тверской области

"У нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел", - рассказал глава региона. По словам губернатора, с этого порта можно будет дойти до Санкт-Петербурга, до Астрахани, до Каспийского моря.

Фото: Владимир Астапкович / Риа Новости
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Президент также попросил губернатора рассказать об основных параметрах экономического развития региона. В ответ губернатор заявил, что главный успех - уверенный рост промышленного производства в Тверской области. "Если посмотреть, то у нас динамика промышленного производства опережает общероссийскую, у нас несколько предприятий, в том числе "Вагонзавод" (Тверской вагоностроительный завод. - Прим. "РГ"), который вы посещали, они просили передать слова благодарности за заказы", - рассказал Руденя. Глава региона также рассказал, что по поручению президента полностью погашена задолженность по зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе. После банкротства предприятия "Трансмашхолдинг" выкупил его и теперь там будет организована вторая линия сборки новых и специальных вагонов. "Эти два предприятия будут работать как единое целое", - пояснил Руденя.

На встрече Владимир Путин также поинтересовался ситуацией в регионе в сфере строительства: жилья и социальных объектов. "Несмотря на то что мы в текущем году строим три школы, шесть детских садов, с гражданским строительством уверенно движемся вперед", - рассказал Руденя. Губернатор также сообщил президенту о решении сохранить исторический центр Твери. По его словам, в связи с этим приняты изменения в генплан города. "Сегодня мы все это приводим в соответствие, чтобы исторический центр был малоэтажным, с двух сторон реки Волги, и дальше уже многоэтажное строительство будет вестись по периферийному направлению", - рассказал Руденя.

Тем временем

Президент России Владимир Путин своевременно рассмотрит просьбу Юнус-Бека Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, стала ли такая просьба Евкурова сюрпризом для Кремля, Песков сказал, что "это не было сюрпризом".

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