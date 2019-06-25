Столичные полицейские задержали 26-летнего молодого человека, приехавшего в Москву из города Нарткала Кабардино-Балкарской республики. Его подозревают в серии грабежей в самом центре Москвы. При этом своих жертв, прежде чем обокрасть, он опаивал неизвестным коктейлем, после которого они теряли сознание. К счастью, никто не погиб, но многие пострадавшие по несколько дней не могли прийти в себя. Некоторые до сих пор остаются в больницах.

Самое интересное, что жертвами становились не опустившиеся асоциальные личности, а вполне приличные и, чаще всего, молодые люди, которым не чужды нормы гигиены и чувство брезгливости. К тому же наверняка не раз слышавшие предупреждения об опасности подобных угощений. Ведь они регулярно звучат во многих общественных местах столицы. В частности, на вокзалах.

Кстати, о появлении в центре Москвы отравителя позавчера написало одно из онлайн-изданий, фоторедактор которого - молодая девушка - пострадала от действий подозреваемого. По данным издания, жертвами преступника стали более 20 человек, некоторые из которых после употребления предложенного напитка даже впали в кому.

Любопытно, что подозреваемый был задержан еще 7 июня. Но полицейские почему-то его отпустили под подписку о невыезде. После чего случаи отравлений с последующими грабежами в центре Москвы продолжились. Но в понедельник вечером, через несколько часов после выхода резонансного материала, полицейские задержали Мурата Сабанова.

"В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

26-летний гость столицы, по данным полиции, приехал в Москву в 2015 году, но преступления начал совершать с мая этого года. Действовал он в основном на территории Басманного района, где и проживал в одном из хостелов. Кстати, именно там его и задержали. При обыске у него обнаружили часть похищенных вещей и порошок белого цвета, который отправили на экспертизу.

Точное количество пострадавших от его действий полицейские сейчас устанавливают.

Предварительно установлено, что злоумышленник подсыпал своим жертвам в неалкогольные напитки сильный лекарственный препарат, обладающий снотворным действием. От такого коктейля люди впадали в полусонное состояние или теряли сознание.

Девушка-фоторедактор рассказала, что ее отравили 7 июня, когда она с другом гуляла и пила пиво в районе Чистых прудов. Позднее к ним присоединился еще один знакомый. В какой-то момент к компании, по ее словам, незаметно "притусовался" парень, представившийся Муратом. Во время прогулки он предложил друзьям попить фанты. После этого девушка ничего не помнит.

Молодой человек уже находился под подпиской о невыезде как подозреваемый в двух кражах

"Единственное, что я помню, как он предлагает выпить фанты. Я делаю глоток, и просыпаюсь в реанимации уже 10-го числа. Все это время я пролежала в коме на искусственной вентиляции легких", - рассказала пострадавшая.

Сам задержанный пока признается в ограблении лишь нескольких человек. При этом он утверждает, что травил далеко не всех - многие из жертв, по его словам, на момент встречи с ним уже были пьяны или находились под воздействием наркотических веществ. "Газировка" же (как правило, лекарство задержанный добавлял в фанту или энергетический напиток) только усугубляла их состояние.

Любимым местом совершения преступлений отравителя было недавно оборудованное общественное пространство в форме амфитеатра на Хохловской площади. В столице оно быстро получило наименование "Яма". Амфитеатр полюбился в этом сезоне молодежи, представители которой проводят там досуг,

выпивая алкогольные напитки. После чего молодые люди активно налаживают контакты друг с другом. Нередко забывая и о безопасности, и о брезгливости. Неудивительно, что Сабанов выбрал именно это место. Ему легко там удавалось втираться в доверие к новым знакомым. И затем опаивать их своим обездвиживающим коктейлем. Да и добыча была гарантирована - мобильники, наличные.

Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что в больницы с признаками отравления были госпитализированы четыре человека, в их числе та самая девушка-фоторедактор издания, которое первым написало об отравителе.

Что же касается предыдущего задержания Мурата Сабанова, то оно, действительно, было.

Он находился под подпиской о невыезде как подозреваемый в кражах. Но полицейские думали, что имеют дело с обычным воришкой, втихую обиравшим перебравших граждан. И не стали его задерживать на время расследования. Теперь полицейские намерены выяснить все преступные эпизоды, в которых он был замешан. Также полиция намерена добиваться ареста Мурата Сабанова.