Хабаровчанка пойдет под суд за убийство девятимесячного сына

Уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летней хабаровчанки, обвиняемой в убийстве девятимесячного сына, направлено в суд.

Следствие считает, что с мая 2018 года, когда ребенку было три месяца, и по 10 декабря того же года она не обеспечила ему должное медицинское обслуживание. Женщина также не выполняла малышу гигиенические процедуры, что привело к развитию у него тяжелого дерматита.

"Вместо грудного молока горожанка кормила сына заменителем молочного продукта на основе растительных белков, содержащих чрезмерное количество растительных масел. В нем разводила сахар, манную крупу и рисовую смесь, что влекло задержку развития внутренних органов ребенка", - сообщает краевая прокуратура.

10 декабря она напоила младенца спиртным. Развившиеся заболевания вкупе с состоянием алкогольного опьянения спровоцировали рвотный рефлекс, механическую асфиксию и смерть.

Установлено также, что мать никогда не возила малыша в поликлинику, не оформляла СНИЛС и свидетельство о рождении, объясняя это отсутствием свободного времени. Кроме того, она боялась, что из-за ненадлежащего ухода за ребенком ее могут лишить родительских прав. Свидетельство о рождении пришлось оформлять посмертно по запросу СК для удостоверения юридического факта его появления на свет.

Судебная экспертиза установила, что женщина вменяема. Свою вину она полностью признала.