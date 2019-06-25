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25.06.2019 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровчанка пойдет под суд за убийство девятимесячного сына

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летней хабаровчанки, обвиняемой в убийстве девятимесячного сына, направлено в суд.

Следствие считает, что с мая 2018 года, когда ребенку было три месяца, и по 10 декабря того же года она не обеспечила ему должное медицинское обслуживание. Женщина также не выполняла малышу гигиенические процедуры, что привело к развитию у него тяжелого дерматита.

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"Вместо грудного молока горожанка кормила сына заменителем молочного продукта на основе растительных белков, содержащих чрезмерное количество растительных масел. В нем разводила сахар, манную крупу и рисовую смесь, что влекло задержку развития внутренних органов ребенка", - сообщает краевая прокуратура.

10 декабря она напоила младенца спиртным. Развившиеся заболевания вкупе с состоянием алкогольного опьянения спровоцировали рвотный рефлекс, механическую асфиксию и смерть.

Установлено также, что мать никогда не возила малыша в поликлинику, не оформляла СНИЛС и свидетельство о рождении, объясняя это отсутствием свободного времени. Кроме того, она боялась, что из-за ненадлежащего ухода за ребенком ее могут лишить родительских прав. Свидетельство о рождении пришлось оформлять посмертно по запросу СК для удостоверения юридического факта его появления на свет.

Судебная экспертиза установила, что женщина вменяема. Свою вину она полностью признала.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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