Новости

Ученые ДВФУ подсчитали количество пестицидов в организмах мидий и рыб 04:48
Беспилотники нарушили работу сингапурского аэропорта 04:30
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться 04:29
В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии 04:17
В Хабаровске арестован экс-глава департамента Минпромторга РФ 04:15
Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС 03:51
Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США 03:51
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации 03:05
"Кокаиновый король" сбежал из уругвайской тюрьмы 02:45
Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе 02:41
Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей 01:55
Более двух тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомб 01:29
Депутат Рады Береза вновь оскорбил российскую журналистку Скабееву 00:54
Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке 00:29
Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини 24.06.2019
Европа готовится к "адской жаре" 24.06.2019
На Василевском острове Петербурга появятся новые общественные пространства 24.06.2019
В Петербурге осудили водителя, специально сбившего пешеходов 24.06.2019
В Петербурге выберут лучший двор 24.06.2019
В Грузии не увидели оснований для проверки экспортируемого в РФ вина 24.06.2019
Тренировка воздушного парада в честь Дня Независимости состоялась в Беларуси 24.06.2019
В Сочи в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четверо 24.06.2019
"Динамо" продлило контракты с тренерским штабом и капитаном 24.06.2019
Шесть одаренных детей из Подмосковья получили гранты по 1,5 млн рублей 24.06.2019
В США в результате стрельбы погибли пять человек 24.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 04:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые ДВФУ подсчитали количество пестицидов в организмах мидий и рыб

Текст: Анна Бондаренко

Ученый Дальневосточного федерального университета поделился результатами многолетних исследований по содержанию хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях мидий, живущих в дальневосточных морях, сообщает пресс-служба вуза. Исследование было опубликовано в научном журнале Water Research.

Автор исследования, доцент департамента пищевых наук и технологий, заведующий лабораторией экобиотехнологий Школы биомедицины ДВФУ Василий Цыганков отмечает, что с 90-х по 2000-е годы в тканях мидий на Дальнем Востоке России концентрация ХОП, которые повсеместно применялись в сельском хозяйстве с середины 20-го века, выросла в 10 и более раз. Пестициды проникли в экосистемы Японского, Охотского и Берингова морей.

Фото: Пресс-служба Дальневосточного федерального университета
В Приморье нашли способ получения лечебных веществ из женьшеня

При этом, по словам экотоксиколога, согласно новым, еще не опубликованным экспериментальным результатам, в настоящее время концентрация ХОП в дальневосточных мидиях снизилась почти три раза. Аналогичные результаты колебания показателей пестицидов выявлены и в тканях других морских обитателей: моллюсков, рыб, морских птиц и млекопитающих. В жировых тканях последних токсиканты особенно сильно концентрируются. В морские организмы пестициды попадают из прибрежных вод, где их концентрация может быть очень высокой.

Как подчеркивает Цыганков, ХОП в окружающей среде несут опасность для всех живых существ, находящихся вверху пищевой цепи, - не только для животных, но и для людей.

"Причина в том, что действует процесс биомагнификации: пестициды в большей концентрации накапливаются у представителей высших трофических уровней в результате того, что они питаются организмами низших трофических уровней, в которых содержится невысокое количество токсикантов. Это может привести к отравлению и даже гибели. Установлено, что ХОП подавляют эндокринную и иммунную системы морских животных, приводят к различным отклонениям и генетическим изменениям в популяции, провоцируют возникновение опухолей. Это достаточно веские причины для того, чтобы все мы задумались о новых стандартах мониторинга пестицидов в окружающей среде, и в частности, на Дальнем Востоке России", - считает ученый.

Результаты исследований лягут в основу выводов - в какую сторону меняется ситуация с пестицидами. При этом, не исключено, что в разных регионах картины будет тоже разной.

Кстати

В 2018 году ученые ДВФУ, изучающие морских птиц и млекопитающих Охотского и Берингова моря, пришли к выводу, что пестициды активнее накапливаются в организмах с высоким содержанием жировой ткани. Также большее их количество накапливают виды, которые дольше живут и стоят выше в пищевой цепи. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного, а у морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этой рыбой, уровень концентрации ХОП высокий.

Степень накопления ХОП в морских организмах - важный показатель экологического состояния планеты. Этот показатель учитывается при мониторинге состояния окружающей среды.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Медведев: Россия и Франция будут сотрудничать активнее
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси