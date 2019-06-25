Ученые ДВФУ подсчитали количество пестицидов в организмах мидий и рыб

Ученый Дальневосточного федерального университета поделился результатами многолетних исследований по содержанию хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях мидий, живущих в дальневосточных морях, сообщает пресс-служба вуза. Исследование было опубликовано в научном журнале Water Research.

Автор исследования, доцент департамента пищевых наук и технологий, заведующий лабораторией экобиотехнологий Школы биомедицины ДВФУ Василий Цыганков отмечает, что с 90-х по 2000-е годы в тканях мидий на Дальнем Востоке России концентрация ХОП, которые повсеместно применялись в сельском хозяйстве с середины 20-го века, выросла в 10 и более раз. Пестициды проникли в экосистемы Японского, Охотского и Берингова морей.

При этом, по словам экотоксиколога, согласно новым, еще не опубликованным экспериментальным результатам, в настоящее время концентрация ХОП в дальневосточных мидиях снизилась почти три раза. Аналогичные результаты колебания показателей пестицидов выявлены и в тканях других морских обитателей: моллюсков, рыб, морских птиц и млекопитающих. В жировых тканях последних токсиканты особенно сильно концентрируются. В морские организмы пестициды попадают из прибрежных вод, где их концентрация может быть очень высокой.

Как подчеркивает Цыганков, ХОП в окружающей среде несут опасность для всех живых существ, находящихся вверху пищевой цепи, - не только для животных, но и для людей.

"Причина в том, что действует процесс биомагнификации: пестициды в большей концентрации накапливаются у представителей высших трофических уровней в результате того, что они питаются организмами низших трофических уровней, в которых содержится невысокое количество токсикантов. Это может привести к отравлению и даже гибели. Установлено, что ХОП подавляют эндокринную и иммунную системы морских животных, приводят к различным отклонениям и генетическим изменениям в популяции, провоцируют возникновение опухолей. Это достаточно веские причины для того, чтобы все мы задумались о новых стандартах мониторинга пестицидов в окружающей среде, и в частности, на Дальнем Востоке России", - считает ученый.

Результаты исследований лягут в основу выводов - в какую сторону меняется ситуация с пестицидами. При этом, не исключено, что в разных регионах картины будет тоже разной.

Кстати



В 2018 году ученые ДВФУ, изучающие морских птиц и млекопитающих Охотского и Берингова моря, пришли к выводу, что пестициды активнее накапливаются в организмах с высоким содержанием жировой ткани. Также большее их количество накапливают виды, которые дольше живут и стоят выше в пищевой цепи. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного, а у морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этой рыбой, уровень концентрации ХОП высокий.



Степень накопления ХОП в морских организмах - важный показатель экологического состояния планеты. Этот показатель учитывается при мониторинге состояния окружающей среды.