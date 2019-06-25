Валентина Матвиенко дала рецепты развития Дальнего Востока

Новости

Батутист Мельник завоевал серебро Европейских игр 23:13
Московский проспект в Киеве сохранит свое название 23:07
На встрече Порошенко с избирателями неизвестные бросили дымовые шашки 22:40
В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции 22:05
Глава МИД Ирана обвинил Болтона в подготовке войны 22:00
Стали известны страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ 21:37
Минфин и Минэнерго согласовали топливные льготы на 2020 год 21:20
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего 21:19
Глава Минэкономразвития рассказал, как видит экономический кризис 21:14
95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20-40 км/ч 21:04
В Москве произошел крупный природный пожар 21:02
В ЛНР объяснили отступление украинских военных 21:00
Девять человек пострадали в Чехии при столкновении автобуса с грузовиком 20:58
Госдума и правительство решат проблемы во взаимодействии 20:55
Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу 20:44
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Меланьи Трамп 20:41
Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков 20:30
Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы 20:05
В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке 19:55
Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику 19:45
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна об атеистах на войне 19:42
Биологи подвели итоги исследования загадочного "танца" пчел 19:32
В Чечне на заправке вспыхнул пожар 19:23
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА 19:20
Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 22:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Расчет на рывок

Валентина Матвиенко дала рецепты развития Дальнего Востока
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 136(7894)
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики должно сосредоточиться на стратегических задачах, а расчеты потребностей в кинозалах и спорткомплексах оставить регионам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во вторник она провела встречу сенаторов с главой ведомства Александром Козловым в формате "открытого диалога".
Фото: gov.spb.ru
Беглов предложил Матвиенко вновь представлять Петербург в Совфеде

Министр представил парламентариям проект национальной программы развития дальневосточных регионов, рассчитанную на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок. Программа готовилась при участии жителей, подчеркнул министр. "Был открыт сайт, на котором граждане оставляли свои предложения; на сайт поступило 16 524 предложения. Мы дали возможность зарегистрировавшимся гражданам голосовать за эти предложения, и в итоге суммарно было отдано 455 875 голосов", - рассказал он. По итогам был сформирован подробный перечень потребностей в тех или иных объектах и проведена оценка их стоимости.

Валентина Матвиенко похвалила ведомство за проделанную работу, но заявила, что видит его задачу в другом. "Не хотелось бы, чтобы министерство превращалось в совнархоз, который собирает заявки с регионов. Да, расчеты должны быть, чтобы население удерживать, как мотивировать рождаемость, какая должна быть инфраструктура, но этим органы власти регионов должны заниматься", - сказала она. "Вы стратег, ваша главная задача - сделать рывок в развитии Дальнего Востока, экономики", - добавила глава Совфеда, обращаясь к Александру Козлову.

Национальная программа развития дальневосточных регионов состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок

А брать пример в реализации стратегических целей она предложила с Китая, где "как грибы растут новые города, суперсовременная инфраструктура, там поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху". "Мы 10 лет занимаемся программой развития Дальнего Востока, пишем бумаги, стратегии, цифры, 100 или 200 человек диссертации защитили на этой теме. А прорыва нет", - посетовала сенатор.

Глава Совфеда также призвала минвостокразвития к большей открытости. Сейчас, по ее мнению, ведомство дает слишком мало информации о том, "что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются". "Должна быть налажена информационная работа, чтобы информировать бизнес, инвесторов - приезжайте на Дальний Восток и вы получите там красивую, замечательную жизнь. И люди поедут. Но пока этой информации нет", - заметила спикер.

Кадры

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова сенатором от региона вместо Рауфа Арашукова. 57-летний Крым Казаноков уже занимал этот пост с февраля по сентябрь 2016 года. Затем уступил мандат Арашукову и стал депутатом городской думы Черкесска.

Напомним, Арашуков был арестован в январе этого года, ему предъявлены обвинения в причастности к нескольким серьезным преступлениям. В марте Совфед временно отстранил его от занимаемой должности, а в конце мая лишил полномочий в связи с непредставлением сведений о доходах за прошлый год.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна об атеистах на войне
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси