Валентина Матвиенко дала рецепты развития Дальнего Востока

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики должно сосредоточиться на стратегических задачах, а расчеты потребностей в кинозалах и спорткомплексах оставить регионам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во вторник она провела встречу сенаторов с главой ведомства Александром Козловым в формате "открытого диалога".

Министр представил парламентариям проект национальной программы развития дальневосточных регионов, рассчитанную на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок. Программа готовилась при участии жителей, подчеркнул министр. "Был открыт сайт, на котором граждане оставляли свои предложения; на сайт поступило 16 524 предложения. Мы дали возможность зарегистрировавшимся гражданам голосовать за эти предложения, и в итоге суммарно было отдано 455 875 голосов", - рассказал он. По итогам был сформирован подробный перечень потребностей в тех или иных объектах и проведена оценка их стоимости.

Валентина Матвиенко похвалила ведомство за проделанную работу, но заявила, что видит его задачу в другом. "Не хотелось бы, чтобы министерство превращалось в совнархоз, который собирает заявки с регионов. Да, расчеты должны быть, чтобы население удерживать, как мотивировать рождаемость, какая должна быть инфраструктура, но этим органы власти регионов должны заниматься", - сказала она. "Вы стратег, ваша главная задача - сделать рывок в развитии Дальнего Востока, экономики", - добавила глава Совфеда, обращаясь к Александру Козлову.

Национальная программа развития дальневосточных регионов состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок

А брать пример в реализации стратегических целей она предложила с Китая, где "как грибы растут новые города, суперсовременная инфраструктура, там поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху". "Мы 10 лет занимаемся программой развития Дальнего Востока, пишем бумаги, стратегии, цифры, 100 или 200 человек диссертации защитили на этой теме. А прорыва нет", - посетовала сенатор.

Глава Совфеда также призвала минвостокразвития к большей открытости. Сейчас, по ее мнению, ведомство дает слишком мало информации о том, "что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются". "Должна быть налажена информационная работа, чтобы информировать бизнес, инвесторов - приезжайте на Дальний Восток и вы получите там красивую, замечательную жизнь. И люди поедут. Но пока этой информации нет", - заметила спикер.

Кадры

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова сенатором от региона вместо Рауфа Арашукова. 57-летний Крым Казаноков уже занимал этот пост с февраля по сентябрь 2016 года. Затем уступил мандат Арашукову и стал депутатом городской думы Черкесска.

Напомним, Арашуков был арестован в январе этого года, ему предъявлены обвинения в причастности к нескольким серьезным преступлениям. В марте Совфед временно отстранил его от занимаемой должности, а в конце мая лишил полномочий в связи с непредставлением сведений о доходах за прошлый год.