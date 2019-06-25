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25.06.2019 10:42
Проект: В регионах

Аккумулируя возможности

"АКОМ" начнет сотрудничество с компанией "Eternity Technologies"
Текст: Инга Горина (Самара)
Группа компаний "АКОМ" продолжает реализацию проекта по производству промышленных аккумуляторов, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуникационного сектора. Партнером отечественного производителя станет один из лидеров рынка аккумуляторных батарей - компания "Eternity Technologies" (ОАЭ).
Фото: Пресс-служба ГК "АКОМ" Согласованы параметры совместного проекта "Eternity Technologies" и "АКОМ" по производству промышленных аккумуляторов Фото: Пресс-служба ГК "АКОМ"
Согласованы параметры совместного проекта "Eternity Technologies" и "АКОМ" по производству промышленных аккумуляторов Фото: Пресс-служба ГК "АКОМ"

Соглашение о сотрудничестве было достигнуто 18 июня в Тольятти.

В ходе визита в Самарскую область собственник "Eternity Technologies" Сурендер Кандахари и исполнительный директор компании Марк Стивенсон посетили производственную площадку АО "АКОМ" в Жигулевске.

Завод в течение семи лет неизменно занимает лидирующие позиции в РФ по производству аккумуляторных батарей и их реализации как на отечественном, так и экспортном рынке. Именно успешный опыт производства инновационных АКБ для различных видов транспорта стал основой для нового масштабного проекта - "АКОМ-Индастриал", нацеленного на импортозамещение. Делегация "Eternity Technologies" побывала на территории "АКОМ-Индастриал" в Тольятти, где в настоящее время идут технологические работы по перепланировке помещений для производства индустриальных аккумуляторов.

Кроме того, в администрации Тольятти состоялась встреча зарубежных гостей и президента ГК "АКОМ" Николая Игнатьева с руководством города и области. Заместитель главы города по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный рассказал о преимуществах развития бизнеса на территории Тольятти и подчеркнул, что город заинтересован в наращивании промышленного потенциала и появлении современных производств. Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов подтвердил, что стратегия развития региона предполагает дальнейшее расширение автомобильного кластера. Производство аккумуляторов будет логичным продолжением этого процесса. В свою очередь руководство компании "Eternity Technologies" заверило собравшихся в своей заинтересованности долгосрочным сотрудничеством. Компания является мировым технологическим лидером и лидером в сфере ноу-хау, имеет восемь совместных предприятий по всему миру: в Великобритании, Германии, Испании, США, Сингапуре, Индии, Южной Африке и Южной Америке. Но в России пока нет ни одного производителя промышленных аккумуляторов с локализованным производством, поэтому рынок оценивается как очень перспективный. Развивая  тему долгосрочного сотрудничества, Николай Игнатьев подчеркнул, что уже сегодня можно говорить о таких крупных потенциальных потребителях, как РЖД, метрополитен, "Ростелеком", "Росэнергоатом".

Итогом визита "Eternity Technologies" стала договоренность о сотрудничестве с Группой компаний "АКОМ" и согласование основных параметров совместного проекта по производству промышленных аккумуляторов. Обозначено три фазы развития данного проекта: организация производства и трансфер технологии, затем поэтапное развитие до полного цикла и, наконец, масштабирование производства с учетом потребностей рынка.

Достигнув лидерства на рынке стартерных АКБ, ГК "АКОМ" стремится к освоению самых современных технологий в новом сегменте отрасли, ориентированном на производство индустриальных аккумуляторов. Это стратегически важный шаг к достижению главной цели компании - статуса глобального игрока.

 

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