Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД региона.

Случай произошел накануне вечером в Кирове. В дежурную часть полиции сообщили, что на улице Герцена заметили подозрительный предмет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, но подозрительный предмет не нашли, однако прохожий бросил им под ноги предмет, похожий на ручную гранату. Двое его знакомых снимали происходящее на камеру.

Молодого человека доставили в полицию, муляж забрали. Так как в деле фигурирует спецсубъект, материалы проверки передали в следственное управление СК России по Кировской области.