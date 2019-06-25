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25.06.2019 18:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глава Удмуртии посетил стенды предприятий региона на "Армии – 2019"

Текст: Яна Шамаева
Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса республики на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Свои разработки на мероприятии представили "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ), "Элеконд", "ИЭМЗ "Купол", "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", "Сарапульский радиозавод", "Концерн "Калашников" и "Чепецкий механический завод".
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Всего на территории Удмуртии работают 12 предприятий ОПК. По словам Бречалова, по итогам первого квартала 2019 года объем производства их продукции составил 26,1 миллиарда рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 142,6 процента. На долю предприятий ОПК приходится 14,5 процента от всего объема отгруженной продукции Удмуртии.

Объем производства гражданской продукции за первый квартал этого года находится на уровне 5,5 миллиарда рублей. Темп роста к этому же периоду прошлого года составил 107,4 процента.

Доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК за этот же отчетный период составила 21,2 процента. Это выше целевых показателей, поставленных перед оборонно-промышленным комплексом президентом России.

- До 2025 года ожидается ежегодное наращивание объемов выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. В 2019 году рост объема производства продукции гражданского назначения составит порядка 10 процентов, - сказал Бречалов.

Сейчас правительство Удмуртии активно участвует в продвижении продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК региона. Так, к примеру, "Ижевский механический завод" производит электрокардиостимуляторы модели ЭКС, поставки которых налажены в Индию и ведутся переговоры с рядом других государств. "Сарапульский электрогенераторный завод" освоил полный цикл изготовления лебедок, которые не уступают по параметрам своим зарубежным аналогам.

На "Армии - 2019" СЭГЗ покажет первый полностью отечественный импульсный маяк для скрытых ночных полетов боевой авиации и скоростной шаговый двигатель, который может на 25-30 процентов повысить эффективность работы систем управления российского ракетного вооружения. Также на стенде предприятия представлены другие изделия, которые завод разрабатывает для специальной и гражданской техники, применяемой вооруженными силами России.

- "Сарапульский электрогенераторный завод" - предприятие полного производственного цикла с уникальными компетенциями в области освоения и организации серийного производства сложнейших агрегатов для отечественной авиации, Военно-морского флота, ракетного вооружения и проектов, связанных с изучением космоса. В 2019 году в структурной схеме предприятия появилось подразделение, отвечающее за собственные конструкторские разработки. Уверен, что наш потенциал будет востребован среди отечественных разработчиков специальной техники и техники двойного назначения, - отметил генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Международный военно-технический форум "Армия - 2019" проходит в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Международный военно-технический форум "Армия"
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