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25.06.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ко Дню города в Чебоксарах откроют первую половину Сугутского моста

Текст: Петров Евгений
К 550-летию Чебоксар будет открыта первая часть Сугутского моста. Об этом сообщили представители подрядной организации, ведущей капитальный ремонт в городе.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Сам мост через реку Сугутка был построен еще в 1981 году. Его длина составляет 273 метров, ширина проезжей части - 17,3 метров, ширина тротуара - 2,37 метра.

За почти 40 лет эксплуатации его неоднократно ремонтировали, восстанавливали защитные слои, меняли асфальт, ежегодно производили ямочный ремонт.

В 2017 году после обследования была разработана стратегия по модернизации сооружения. В 2019 году Сугутский мост включили в федеральный национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Стоимость реконструкции составляет 181,1 миллионов рублей. Капремонт позволит привести его в нормативное состояние в текущем и следующем году.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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"Если бы мы не начали работы в этом году, то через 5-7 лет мост пришлось бы остановить, и проводить реконструкцию наподобие Московского моста. Благодаря поддержке правительства республики, принято своевременное совместное решение. Сейчас горожанам нужно немного потерпеть - в этом году ремонтируем одну половину моста, и на следующий год завершаем вторую", - сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков во время выездного совещания на объекте.

На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по организации дорожного движения, срезал покрытие проезжей части мостового полотна методом холодного фрезерования, обустроил стройплощадку и подъездные путей к ней и перенос контактные сети троллейбуса на временные опоры.

Алексей Ладыков отметил, что работы ведутся по графику и претензий к подрядчику нет. Сити-менеджер подчеркнул, что "наша общая задача - открыть движение ко Дню города, мы обговорили дату, силы и возможности для этого есть".

Представитель подрядчика Денис Митюнин в свою очередь сообщил, что работы на объекте ведутся поэтапно и круглосуточно - 32 человека днем и 12 - ночью.

"Причем, в основном - это ручная работа, применяются только пневмоотбойники.  До 2 июля планируем забетонировать первые 2 пролета. Ко Дню города эта часть моста будет открыта", - добавил он.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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