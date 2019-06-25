Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Канал поставок наркотиков был налажен в Самарскую область из Башкирии этнической организованной преступной группировкой. Ее деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ.

Задержали 42-летнего лидера группировки и двоих участников ОПГ. Во время задержания и обыска у них обнаружили более чем десять килограмм героина. Наркотики изъяты.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".