Суд не посчитал дискриминацией разный проходной балл в пермской гимназии

Сегодня состоялось судебное разбирательство в отношении пермской гимназии №4 по делу о завышенном проходном балле для поступления девочек в первый класс по сравнению с мальчиками.

Директора гимназии Татьяну Дьякову судили по статье о незаконном ограничении права на образование, выразившемся в ущемлении права на получение общедоступного и бесплатного образования. При этом глава гимназии рисковала лишиться своей должности, поскольку ранее уже привлекалась к ответственности по этой статье.

По итогам проверки гимназии краевая прокуратура назвала незаконными гендерную дискриминацию и сам факт индивидуального отбора первоклассников. Однако суд не нашел состава административного правонарушения как в действиях руководителя, так и в отношении самой гимназии.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края заявили о намерении продолжать разбирательство по этому вопросу после ознакомления с мотивировочной частью постановления.