Власти Перми проверят гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Департамент образования Перми начал проверку ситуации в гимназии №4, где для поступления в первый класс ввели разные проходные баллы для мальчиков и девочек. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель начальника департамента образования администрации Перми Татьяна Мухатаева заявила, что отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в учебное заведение быть не должно.

- Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема на свободные места, - сказала Мухатаева.

Напомним, что скандал разгорелся из-за того, что одна из мам первоклассников обнаружила, что девочкам для поступления в гимназию надо набрать 69,1 балла, а мальчикам всего лишь 65,7. Проверкой уже занимается региональная прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.

Кстати, в положении о порядке приема учащихся в первый класс гимназии №4 сказано, что отказано в приеме может быть только при отсутствии свободных мест. Ни о каких баллах здесь не упоминается.