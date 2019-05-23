Прокуратура проверит гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Прокуратура проверит пермскую гимназию, где установлен завышенный проходной балл для девочек. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры запрашивают документы из учебного заведения и собираются опросить его руководителей. После этого будет дана правовая оценка случившемуся.

Напомним, что в Перми начался скандал при поступлении в первый класс гимназии. Родители будущих учеников заявили, что для учебы в этом заведении мальчикам нужно набрать 65,7 балла, а девочкам - 69,1 балла.

Однако на сайте самой гимназии подобной информации нет. Сейчас в ситуации разбираются помимо прокуратуры представители городского департамента образования и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.