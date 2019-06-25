В центре Перми нашли клад XIX века

В центре Перми, на улице Ленина, 16 в ходе археологических раскопок участниками Камской археологической экспедиции ПГНИУ был найден ящик с ценными предметами. Предположительно они принадлежали семье пермского купца 2-й гильдии Трутнева.

Как пояснил начальник Камской археологический экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский, в найденном ящике оказалась фарфоровая посуда, датированная второй половиной XIX века. Предметы хорошо сохранились, при этом они были обернуты в газеты 1917 года, это может свидетельствует о том, что семья Трутневых пыталась сберечь часть своего имущество в неспокойные революционные годы.

Напомним, ранее на месте археологических раскопок была обнаружена могила 300-летней давности и несколько старинных украшений.