В Чебоксарах в районе "Новый город" запустили троллейбус

Строительство контактной сети протяженностью пять километров и сооружений троллейбусной линии стало третьим этапом реконструкции магистральных дорог районного значения в районе "Новый город".

Велось оно в рамках проекта по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Общая стоимость работ составила более 200 миллионов рублей, из которых порядка 160 миллионов выделил федеральный бюджет, остальное - республиканская и городская казна.

Вместе с четырехполосной дорогой и контактной сетью в "Новом городе" появились широкие тротуары с разметкой для пешеходов и велосипедистов, а также диспетчерская и полностью автоматизированная тяговая подстанция.

Как сообщил директор МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" Александр Каныгин, с продлением контактной сети протяженность маршрута в Новом городе составит 33 километра. Число троллейбусов на линии вырастет с 7 до 10 единиц. В рабочие дни интервал ожидания составит не более 10 минут.

"Введение дороги в эксплуатацию и запуск троллейбуса в Новый город - это результат совместных сплоченных действий руководства Чувашской Республики и города. "Новый город - динамично развивающийся микрорайон, скоро здесь будут построены школа и детские сады", - подчеркнул глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков на торжественном открытии линии.

Отметим, что Чебоксары один из немногих городов России, где электрический транспорт не сокращает пассажирские перевозки, а напротив, планомерно их увеличивает.

На сегодняшний день построена контактная сеть в юго-западный микрорайон, которая должна обеспечить устойчивую транспортную связь заводского микрорайона с юго-западным и северо-западным микрорайонами города.

Запущена троллейбусная линия в микрорайон "Садовый", куда с мая 2019 года курсируют троллейбусы на автономном ходу.

В планах - соединить транспортными маршрутами микрорайоны "Садовый" и "Альгешево". Это предложение городской администрации уже поддержано чебоксарцами, проголосавшими на портале "Открытый город".