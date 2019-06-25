В Оренбуржье учебный самолет с курсантами совершил экстренную посадку

В Оренбуржье начата проверка по факту экстренной посадки учебного самолета Бугурусланского летного училища гражданской авиации. В ходе ЧП курсанты не пострадали, однако воздушное судно получило повреждения.

Как сообщила во вторник Уральская транспортная прокуратура, нештатная ситуация произошла сегодня утром в девять часов 34 минуты. Выполнявший учебно-тренировочный полет самолет Diamond DA 40 NG "Тундра" RA 02561 под управлением курсантов училища был вынужден совершить экстренную посадку на пересеченной местности вблизи аэродрома "Бугуруслан-Северный".

- После приземления на пробеге воздушное судно получило повреждения. Экипаж не пострадал, - уточнили в надзорном ведомстве.

Предположительно, ЧП произошло из-за технической неисправности.

По данному факту оренбургским отделом Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ начата доследственная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Причины происшествия устанавливаются.

Оренбургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.