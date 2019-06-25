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25.06.2019 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области запустили произведенное в регионе экотакси

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Сервис заказа такси "Ситимобил" приобрел для перевозок пассажиров 50 автомобилей LADA Vesta CNG. Битопливный экологичный транспорт производится резидентом "Жигулевской долины" - компанией "АТС-Авто" в сотрудничестве с "АвтоВАЗом". В дальнейшем таксопарк таких автомобилей перевозчика будет расширен до 200.
Успешная реализация бизнес-проектов во многом удается за счет индивидуального подхода к инвестору-резиденту в "Жигулевской долине". Фото: Правительство Самарской области Успешная реализация бизнес-проектов во многом удается за счет индивидуального подхода к инвестору-резиденту в "Жигулевской долине". Фото: Правительство Самарской области
Успешная реализация бизнес-проектов во многом удается за счет индивидуального подхода к инвестору-резиденту в "Жигулевской долине". Фото: Правительство Самарской области

Инициатором проекта стал сервис заказа такси. Ранее "Ситимобил" и группа компаний (ГК) "АТС", в состав которой входит "АТС-Авто", уже сотрудничали по переоснащению автомобилей такси газобаллонным оборудованием с использованием метана. В мае прошлого года были применены специальные инженерные решения для установки оборудования на различные машины, используемые в столичном парке перевозчика. Уникальность разработки заключалась в компоновке оборудования, что позволило сохранить полезный объем багажного отделения в семействе минивэнов. Силами специалистов сервисных центров группы компаний АТС были переведены на метан несколько десятков автомобилей. Теперь же перевозчик пополняет парк серийными LADA Vesta CNG. В качестве топлива на данном виде транспорта используются бензин и метан, что значительно снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Фото: Правительство Самарской области
В самарских индустриальных парках проблемы инвесторов решены "под ключ"

В статусе единого оператора Самарской области по переводу автомобилей на метан "АТС-Авто" - резидент технопарка "Жигулевская долина", весной этого года подписал соглашение с правительством региона по переоборудованию легковых автомобилей для применения газомоторного топлива. До конца 2019 года на вторичном рынке области планируется перевести на метан 500 единиц транспорта в рамках госпрограммы по переводу автомобильного транспорта на природный газ.

Реализация бизнес-проектов по выпуску битопливных автомобилей и переоборудованию транспорта на метан во многом удалась за счет индивидуального подхода к инвестору-резиденту в "Жигулевской долине".

Такая точечная работа с инвестором сегодня для региона - норма. Активно поддерживаются не только инновационные и высокотехнологичные проекты, генерируемые на территории "Жигулевской долины", но и производственные проекты в различных сферах экономики. В режиме "одного окна" Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области совместно с региональными индустриальными парками, особой экономической зоной (ОЭЗ) и территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) сопровождают инвестиционные проекты от замысла до запуска производства. В процессе сопровождения все эти институты развития, в сотрудничестве с региональными и муниципальными властями, решают самые разные задачи, в том числе и по расширению спектра сервисов и поддержки предпринимателей.

Фото: Правительство Самарской области
Самарские компании сориентировали на повышение прибыли и капитализации

Как пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, эта работа за последний год показала, что у бизнеса меняется настроение, появляется больше доверия.

- Мы постоянно проводим мероприятия в рамках открытых встреч с предпринимателями, под протокол фиксируем все проблемы, которые возникают и их системно решаем. Все вопросы, которые находятся в компетенции регионального правительства, мы отрабатываем достаточно быстро, - заверил Дмитрий Богданов.

Справка "РГ"

"АТС-Авто" - один из основных резидентов крупнейшего технопарка в сфере высоких технологий в России "Жигулевская долина". Технопарк расположен под Тольятти на территории площадью 29 гектаров, общая площадь объектов - 67 тысяч квадратных метров, здесь базируется 200 резидентов и создано 2130 новых рабочих мест. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, здесь оказывается поддержка компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. В 2018 году технопарку "Жигулевская долина" присвоен статус регионального оператора фонда "Сколково".

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