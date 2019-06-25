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25.06.2019 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти убит известный дзюдоист

Текст: Анна Шепелева

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Сообщили "РГ" во вторник в СУ СК России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 24 июня 2019 года около 14.30 по местному времени в кафе "Левша", которое находится в Центральном районе города Тольятти, произошел конфликт между группами мужчин. По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.

Его тело с колото-резаными ранениями спины и головы оперативники обнаружили в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе. Также после инцидента в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела примерно в 15.50 госпитализировали товарища убитого, его сверстника. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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Возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" и "Покушение на убийство". Подозреваемый в убийстве 31-летний гражданин соседней Республики объявлен в розыск. На сайте ГУ МВД по региону дана подробная ориентировка. Ищут Гахирманова Эльшан Эльман Оглы. Он ранее не судим, нигде не работает, может находиться в Автозаводском районе города. Приметы подозреваемого: похож на кавказца, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины. Особые приметы: возможны телесные повреждения.

Между тем вчера вечером паблик Федерации дзюдо Тольятти сообщил о смерти известного дзюдоиста Евгения Кушнира, который был неоднократным победителем и призером соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней.

- Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким.

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Местные СМИ дали информацию, что в результате разборки погиб именно известный спортсмен. В СУ СК России по региону "РГ" пояснили, что пока в материалах дела нет данных о спортивной карьере погибшего. А вот его раненный товарищ действительно занимается дзюдо, информация об этом у правоохранителей уже есть. В полиции "РГ" также не подтвердили, но и не опровергли версию о том, что погиб знаменитый дзюдоист.

Расследование уголовного дела продолжается. На месте происшествия правоохранители изъяли улики. Проводятся обходы близлежайших торговых организаций, изъяты и просмотрены видео с камер наблюдения по пути вероятного передвижения подозреваемого в убийстве. Устанавливаются очевидцы, которые могли находиться в указанное время рядом с местом происшествия. Также полиция мониторит лечебные учреждения, куда могли обратиться участники конфликта с характерными повреждениями за медицинской помощью.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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